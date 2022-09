Tréner Kentoš pochválil „21“ za bojovnosť a vyzdvihol aj silu kolektívu, Suslov a Pokorný sa neubránili slzám (video)

Napriek veľkému sklamaniu z neúspechu sú hráči aj tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov vďační za príležitosť bojovať až do konca o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Aj keď v utorkovej barážovej odvete v poľskom meste Bielsko-Biala mladí Slováci podľahli Ukrajincom 0:3 a sen o účasti na ME 2023 sa im rozplynul, kormídelník Jaroslav Kentoš ich za výkony v celej kvalifikácii pochválil. Jeho zverenci ocenili najmä výborný kolektív.

Dali do toho srdce

„Je to kruté, ale o tom je futbal. Medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenká čiara. Dnes to lepšie zvládli Ukrajinci. Naši hráči ukázali dobrú mentalitu počas celej kvalifikácie. Dokázali otočiť nepriaznivý stav v zápasoch a ani dnes to nezabalili, ale snažili sa to zvrátiť. Bohužiaľ, nepremenili šance. Som hrdý na to, ako chlapci pracovali počas celej kvalifikácie. Samozrejme, boli tam aj zlé výkony, napríklad zápas v Rusku. Dali však do toho srdce a ukázali, že hrajú za Slovensko. Vo viacerých dueloch sa ukázala sila kolektívu,“ povedal Kentoš vo videu na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Ťažko sa hľadali slová

Kapitán Peter Pokorný po stretnutí neskrýval emócie. „Bolo ticho, slzy, plač. Ťažko sa hľadajú slová po takomto výkone. Bohužiaľ, pre nás sa to už skončilo. Dúfam, že ďalšia generácia tiež dostane takú istú šancu ako my,“ uviedol stredopoliar maďarského Fehérváru, ktorý sa nerozlúčil s dvadsaťjednotkou úspešne: „Bol som tu štyri roky a takýto tím sme podľa mňa ešte nemali, či už s takou kvalitou alebo kolektívom v kabíne. Som hrdý na každého jedného a všetkým ďakujem za ostatné rok-dva, ktoré sme tu prežili. Dúfam, že sa slovenský futbal pozdvihne a každý jeden hráč v tejto kabíne bude chcieť k tomu pomôcť.“

Najlepší kolektív a tréner

Priamo pred novinármi si poplakal aj člen A-tímu reprezentácie Tomáš Suslov.

„Boli tam nejaké chyby, ale je to aj kvalitou Ukrajincov. Majú šikovných hráčov. Samozrejme, mohli sme to vyriešiť inak, ale teraz to už nezmeníme a musíme sa pozerať dopredu. Musím vyzdvihnúť partiu, ktorá tu je. S niektorými hráčmi som prvýkrát a som veľmi vďačný, že som tu bol. Sklamanie je veľké, ale môžeme byť na seba hrdí. Všetci, ktorí sme to dotiahli až sem. Je to asi najlepší kolektív, aký som zažil na čele s trénerom. Pevne verím, že čo najviac chalanov sa dostane do ´áčka´,“ skonštatoval stredopoliar holandského Groningenu.