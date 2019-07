Tréner Kladna ráta v príprave aj s hviezdnym Jaromírom Jágrom

Tréneri nováčika najvyššej českej hokejovej súťaže Rytíři Kladno rátajú so službami hrajúcej legendy a zároveň majiteľom klubu Jaromírom Jágrom od začiatku sezóny. Už 47-ročný útočník chýbal na pondelkovom úvodnom tréningu Kladna, absentovali aj dvaja Kanaďania.

Jágr sa chce zbaviť kilogramov

Jágr síce ešte nepotvrdil pokračovanie v bohatej kariére, ale slová kouča Davida Čermáka napovedajú, že sa tak stane. „Jarda by sa mal zapojiť normálne do tréningu. Fyzické testy síce neabsolvoval, ale na ľade sa určite ukáže. Rátame s ním od úvodu sezóny,“ povedal Čermák podľa webu iSport.cz.

O Jágrovi je známe, že veľmi rád trénuje vo večerných či nočných hodinách. Nedávno priznal, že sa veľmi rýchlo chce zbaviť prebytočných kilogramov. „V tomto ohľade mu najviac pomáhajú zápasy, preto budeme chcieť, aby odohral prípravné zápasy a dostal sa na hmotnosť, ktorá mu bude vyhovovať,“ poznamenal s úsmevom Čermák.

Plekanec sa dohodol s Kometou

Jágr v minulej sezóne spolu s iným slávnym odchovancom Kladna Tomášom Plekancom vybojoval pre „rytierov“ návrat medzi českú hokejovú elitu po piatich rokoch. V extralige však Plekanec nebude hrať v rodnom meste, dohodol sa totiž s konkurenčnou Kometou Brno.

„Môžeme sa mu poďakovať, že nám výrazne pomohol pri návrate do extraligy. Našiel si partnerku z Brna, s ktorou čakajú potomka. Myslím si, že aj to hralo úlohu v jeho rozhodovaní. Taký je hokejový život. Verím však, že sa do Kladna ešte raz vráti,“ dodal Čermák.