Tréner Kozák má po zápasoch proti Holandsku a Maroku jasno, s kým môže rátať

ŽENEVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali prvý zápas v doterajších štyroch vystúpeniach v tomto kalendárnom roku, na neutrálnej pôde vo švajčiarskej Ženeve podľahli v pondelok večer tímu Maroka tesne 1:2.

Slováci po bezgólovom prvom polčase viedli zásluhou striedajúceho Jána Greguša, severoafrický tím, pripravujúci sa na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku, však otočil nepriaznivý stav.

„V prvom polčase súper nasadil vysoký pressing, nevedeli sme sa s tým vysporiadať. Tlak na loptu zo strany Maroka bol veľký, keď sme sa z neho dostali, dokázali sme zakombinovať, na bránku súpera sme však boli málo nebezpeční. Možno až na šancu Mareka Hamšíka, ktorá bola gólová, sme si nevypracovali príležitosť. Ani Maročania nemali nejakú extra vyloženú šancu. Po zmene strán sme chceli hrať ´vyššie´, myslím si, že na začiatku druhého polčasu sme protivníka zaskočili. Dali sme gól, ktorý mal pomôcť nám, ale opak bol pravdou. Súper ešte viac pritlačil, dvakrát skóroval a zaslúžene zvíťazil,“ hodnotil tréner A-tímu SR Ján Kozák duel proti Maroku na pozápasovej tlačovej konferencii.

Nastavenie mužstiev

Podľa jeho slov významnú úlohu zohralo aj nastavenie mužstiev na ženevský súboj.

„Jasne bolo vidieť, v akej fáze sú mužstvá. Maročania sú skoncentrovaní, hlavy majú nastavené na majstrovstvá sveta, ich motivácia bola zrejmá, zloženie mužstva také, v akom bude v Rusku hrať, pokiaľ do toho nevstúpia zranenia. Maroko podáva dlhodobo dobré výkony, v sedemnástich stretnutiach za sebou neprehralo. Ak na MS zdolá Irán, potrápi následne aj ďalších dvoch súperov v skupine – Španielsko a Portugalsko. Vo futbale je všetko možné,“ skonštatoval ďalej kormidelník slovenskej reprezentácie.

Kozák ďalej doplnil: „Pre našich hráčov je veľmi náročné v tejto fáze odohrať za pár dní dva zápasy proti Holandsku a Maroku. Vydali zo seba aj tu v Ženeve všetky sily, ale nestačilo to.“

Veľmi užitočné zápasy

Spomenuté dve prípravné stretnutia -.štvrtkové remízové s Holandskom (1:1) i pondelňajšie na Stade de Genéve s Marokom (1:2) – považuje Ján Kozák za veľmi užitočné.

“Ja som chcel vidieť všetkých nominovaných 23 chlapcov v akcii, prakticky až na brankára Rodáka aj všetci nastúpili. Niekto viac, niekto menej, ale podstatné je, že som si urobil dobrý obraz o hráčoch. Mám jasno, s kým môžem rátať, koho a kedy použiť. Som rád, že ten okruh hráčov sa rozširuje. To je pozitívne do budúcnosti. Dva duely s Holandskom a Marokom boli určite užitočné z rôznych uhlov pohľadu. Teraz hráčom poprajem peknú dovolenku, sú unavení, nech si oddýchnu. Musíme sa totiž dobre pripraviť na jeseň, čaká nás dôležitá európska Liga národov.“

Skúsený 64-ročný kouč slovenskej futbalovej reprezentácie sa na tlačovej konferencii zamyslel nad rozdielmi v spomenutých dvoch ostatných zápasoch.

“Na Holandsko sme mali viac času na prípravu, prejavilo sa to aj na výkone, ktorý bol v prvom polčase vynikajúci. Navyše Holanďania nejdú na majstrovstvá sveta, kým Maročania áno. To je úplne iné nastavenie, rozdiel, veď náš ženevský súper nastúpil v kompletnom zložení. O to sme to mali ťažšie ako vo štvrtkovom dueli proti Holandsku. Hráči boli teraz možno myšlienkami už niekde inde. Opakujem však, čo som už povedal – boli to veľmi užitočné zápasy.“