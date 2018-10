Tréner Kozák nominoval na Česko a Švédsko aj Škrtela či Pekaríka, pozvánku dostali a mladíci zo Serie A

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v pondelok popoludní oznámil nomináciu na blížiace sa októbrové stretnutia jeho zverencov – duel proti Česku (13. 10. o 15.00 h SELČ v Trnave) v 1. skupine v rámci B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 a medzištátny prípravný zápas proti Švédsku (16. 10. o 20.45 h v Štokholme).

Nechýbajú v nej stálice, ktoré donedávna obmedzoval zdravotný stav Martin Škrtel či Peter Pekarík, do menoslovu sa dostal i brankár Slovana Bratislava Michal Šulla či mladý útočník Samuel Mráz. Naopak, pozvánku do reprezentácie nedostal Erik Pačinda z Dunajskej Stredy.

Pre futbalistov Slovenska to bude siedme a ôsme vystúpenie v tomto kalendárnom roku, doterajšia bilancia je priaznivá (3 – 1 – 2 , skóre 10:7). Zverenci Jána Kozáka naposledy nestačili na domácu Ukrajinu tesne 0:1, predtým v Trnave triumfovali nad Dánskom jasne 3:0. Reprezentácia SR má s ČR nepriaznivú bilanciu. Slováci z 10 súbojov triumfovali v troch, neuspeli päťkrát a dva razy bol výsledok nerozhodný.

„Česi prehrali, my sme nestačili na Ukrajinu. Ide o dôležité body. Česi majú svoju silu. Máme výhodu, že im sa nepodarilo stabilizovať káder. Točia veľa hráčov a nefunguje to. Podobne sú na tom napríklad i Poliaci. Česi majú nového trénera, je to pre nich výzva. Očakávam, že to bude derby so všetkým, čo má mať a rozhodne sa na ihrisku. Teším sa na to,“ povedal tréner SR Ján Kozák.

V nominácii po dlhšej dobe aj Bero

V nominácii SR figurujú aj Peter Pekarík a Martin Škrtel, ktorých v ostatnom období trápili zdravotné problémy. Po dlhšej odmlke sa v menoslove ocitol aj Matúš Bero.

„S Pekaríkom sme sa rozprávali do posledných chvíľ, chceli sme poznať jeho aktuálny stav. Je fyzicky dobre pripravený. Odohral polčas za B-mužstvo Herthy. Cíti sa dobre a je to poctivý futbalista, ktorý by povedal, keby nebol stopercentne pripravený. Škrtel mal menšie zdravotné problémy, týždeň sa pripravoval individuálne, pripojil sa k mužstvu a mal by nastúpiť aj proti Trnave. Bero bol medzi nami, pozná prostredie, po prestupe začal pravidelne hrať. Myslím si, že je v dobrej forme a preto je tu,“ myslí si Kozák.

Pozvánku do národného tímu dostali aj mladíci z talianskej Serie A Samuel Mráz a Dávid Hancko. Kozák priznal, že neskôr počíta aj s ďalšou dvojicou z aktuálneho tímu SR „21“.

„Dávid Hancko je vo veľmi kvalitnom družstve vo veľkej konkurencii vo veľmi kvalitnej lige. Počítam s ním skôr na ľavej strane, pretože Mazáň má zdravotné problémy a dlhodobo nehrá. Hancka chcem vidieť v akcii a určite dostane príležitosť. To isté platí aj o Mrázovi. Oťukáva sa, dostal šancu. Takisto chcem vidieť, ako sa mu bude dariť. Neskôr počítam aj s Denisom Vavrom a Lászlóm Bénesom. Nie som si istý, či ich čas ešte prišiel. Niekedy im môže nominácia do A-tímu uškodiť. Prvý dojem je dôležitý a ak by niekto pôsobil zle, viezlo by sa to s ním. Sám som zvedavý ako sa toho Mráz a Hancko zhostia,“ zhodnotil 64-ročný kouč.

Dudova výborná forma

Vo výbornom svetle sa javí Ondrej Duda, ktorý strelil v nemeckej I. bundeslige už päť gólov a je na čele tabuľky strelcov.

„Duda je v reprezentácii dlhý čas. Národný dres si treba zaslúžiť. Mal aj horšie obdobie po prestupe do Nemecka, trápili ho zdravotné problémy. Som rád, že sa to otočilo. Mal aj šťastie, pretože sa viacero hráčov Herthe zranilo a dostal šancu, ktorú využil. Nikdy som nepochyboval o tom, že je skvelý futbalista. Dozrel, nabral svalovú hmotu a odmena sa dostavila,“ povedal Kozák.

Kormidelník reprezentácie sa krátko pristavil aj pri Hamšíkovi. „Pozícia Marka Hamšíka v Neapole sa zmenila. Viem si predstaviť, že nastúpi s Dudom v jednej zostave. Závisí však aj od súpera. Máme ešte dosť času, aby sme dospeli k určitým záverom. Duda je vo forme a chceme ho využiť.“

Do reprezentácie sa tentokrát nedostal stredopoliar FC DAC 1904 Dunajská Streda Erik Pačinda, ktorého suspendoval jeho klub. „Pačindovi uškodili jeho problémy. Neviem si predstaviť, že by v aktuálnom psychickom rozpoložení dokázal odohrať kvalitný zápas. Život prináša aj také veci. Je to škoda. Nepoznám detaily jeho situácie, ale niekedy asi netreba povedať, čo má človek na srdci a Erik je typ človeka, ktorý si to vždy povie a možno preto sa dostal do tejto situácie,“ zamyslel sa Kozák.