Tréner Kozák opäť menil nomináciu do Litvy, Volešáka nahradí Novota

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák, ktorý sa musí pre zranenie zaobísť bez dlhodobej brankárskej jednotky Matúša Kozáčika, napokon nemôže rátať ani s iným gólmanom Milošom Volešákom pre blížiaci sa zápas vo Vilniuse proti domácej Litve (10. júna o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Informuje o tom web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) s dôvetkom, že kouč SR v tejto súvislosti dodatočne povolal Jána Novotu z Rapidu Viedeň. V nominácii sú aj iní dvaja brankári: Martin Dúbravka a Martin Polaček, ktorý sa pre klubové povinnosti pripojí k mužstvu v utorok 6. júna v Žiline. Väčšia časť tímu sa v stredu zišla v Šamoríne, kde počas tohto týždňa absolvuje kemp (31. 5. – 4. 6.).

“Miloš prišiel do Šamorína so zranením ešte z ligového zápasu, v ktorom mu kolenom narazili stehenný sval. Ten sme liečili, ale liečba postupovala pomaly a Miloša noha bolela. Preto sme sa rozhodli urobiť mu sono vyšetrenie a to ukázalo masívne zakrvácanie štvorhlavého stehenného svalu. Nedá sa to liečiť radikálne, nevieme to odsať, a preto musí Miloš podstúpiť konzervatívnu liečbu. Potrebuje pokoj a predpokladaný čas liečby je 14 dní. Preto ho posielame domov a na budúci týždeň urobíme kontrolné vyšetrenie,” uviedol pre web SFZ lekár národného tímu Ján Baťalík. “Na základe dnešného vyšetrenia sme sa rozhodli, že Miloš odíde a bude sa liečiť doma. Namiesto neho sme zavolali Jána Novotu,” dodal asistent trénera Štefan Tarkovič.

Vo výbere pre kartový trest nie sú iní stabilní členovia základnej zostavy SR Adam Nemec a ani Juraj Kucka.

NOMINÁCIA SLOVENSKEJ FUTBALOVEJ REPREZENTÁCIE

na zápas proti Litve (10. júna o 20.45 h SELČ vo Vilniuse) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska

aktualizovaná

Brankári: Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.), Ján Novota (Rapid Viedeň/Rak.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr.), Norbert Gyömbér (Terek Groznyj/Rus.)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.), Filip Kiss (FK Haugesund/Nór.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.)

Útočník: Michal Ďuriš (FK Orenburg/Rus.)