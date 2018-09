Tréner Kozák postupne víta hráčov na zraze, Pekarík je zranený a nad Hubočanom visí otáznik

SENEC 2. septembra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák privítal v Senci približne polovicu nominovaných hráčov počas nedeľňajšieho popoludňajšieho zrazu národného tímu pred medzištátnym prípravným stretnutím proti Dánsku (5. septembra v Trnave) a zápasom 1. skupiny B-divízie novovzniknutej Ligy národov 2018/2019 na Ukrajine (9. septembra vo Ľvove).

„Sú to všetko skúsení hráči a vedia, prečo tu prišli. Hlásili sa jedenásti hráči. Škriniar a Nemec by ešte mali stihnúť dnešný večerný tréning a Dúbravka, Mazáň a Lobotka prídu v noci. Niektorí majú ešte dnes klubový program, Sabo ešte aj v pondelok. Keď stihneme všetci jeden spoločný utorňajší tréning, bude to dobré. Dánsko je kvalitné mužstvo, je to pre nás výzva. Bol by som rád, keby sme v pondelok mohli byť všetci na ihrisku. Verím, že v utorok už budú všetci k dispozícii, mohli sme absolvovať predzápasový tréning a mohli sa pripraviť na Dánov. Tí disponujú širokým kádrom, chceme s nimi hrať dobrú partiu. Samozrejme, niečo by sme si chceli aj vyskúšať, hlavne nejaké alternatívny smerom k Ukrajine,“ hlásil Ján Kozák počas tlačovej konferencie.

Hubočan má niečo s kolenom

Slovenský kormidelník priznal, že väčšina nominovaných nemá zdravotné problémy.

„Všetci by mali byť v poriadku až na Hubočana, ktorý hral zápas za B-mužstvo Olympique Marseille a má niečo s kolenom. V krátkom čase budeme vedieť viac. Situácia s Pekaríkom nie je v poriadku, jeho zdravotný stav nedovoľuje absolvovať plnú záťaž, nieto ešte zápas. Aj v minulosti sme mali také problémy. Pekarík je stabilný hráč a vždy, keď bol zdravý, tak pravidelne hrával. Chcem všetkých vidieť v tréningovom procese a následne urobíme nejaký záver,“ doplnil 64-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom.

Pre futbalistov Slovenska to budú piate a šieste vystúpenie v tomto kalendárnom roku, doterajšia bilancia je priaznivá (2 – 1 – 1 , skóre 7:6). V prvom súboji roka si hráči A-tímu SR v semifinále turnaja o Kráľovský pohár (King´s Cup) v Thajsku poradili 22. marca so Spojenými arabskými emirátmi (2:1), o tri dni neskôr vo finále podujatia v Bangkoku zdolali aj domáci výber Thajska 3:2.

V prvom domácom dueli v roku 2018 futbalisti Slovenska 31. mája remizovali v Trnave s Holandskom 1:1. Dosiaľ jedinú prehru utrpeli 4. júna na neutrálnej pôde vo švajčiarskej Ženeve s účastníkom MS 2018 Marokom – 1:2.

Traja zástupcovia Fortuna ligy

V Kozákovom kádri na Dánsko a Ukrajinu je dovedna 24 hráčov. Nechýbajú opory Marek Hamšík či Martin Škrtel. Do národného tímu sa vracia po zranení Vladimír Weiss, dvadsaťosemročný krídelník katarského klubu Al-Gharafa sa zatiaľ naposledy predstavil v najcennejšom drese 8. októbra 2017 v domácom dueli v Trnave proti Malte (3:0) v kvalifikácii MS 2018.

Pozvánku od kormidelníka slovenskej reprezentácie na duely s Dánskom a Ukrajinou dostalo aj trio zástupcov slovenskej Fortuna ligy: brankár Michal Šulla zo Slovana Bratislava, z Dunajskej Stredy obranca Ľubomír Šatka a útočník Erik Pačinda.

Okrem Šullu si Kozák vybral aj gólmanov Martina Dúbravku z anglického Newcastlu United a Matúša Kozáčika z Plzne. „Som rád, že máme dvoch brankárov, o ktorých sa môžeme oprieť. Kozáčik dlhodobo podával aj národnom tíme aj v klube kvalitné výkony. Jeho zranenie pomohlo Dúbravkovi, ktorý sa dostal do Newcastlu United. Brankárska otázka je príjemný problém,“ podotkol Kozák.

Slovensko je 26. v rebríčku FIFA

Slováci proti Dánom dosiaľ nastúpili dvakrát – zhodne v príprave – a na konte majú víťazstvo aj prehru, skóre je mierne priaznivé (4:3). V marci 2011 v Trnave Dáni uspeli 2:1, keď gól SR dosiahol Filip Hološko, o rok neskôr v auguste v Odense Slováci triumfovali 3:1 presnými zásahmi Martina Jakubka, Mareka Hamšíka a Ľubomíra Guldana.

S Ukrajincami sa Slováci dosiaľ stretli šesťkrát, bilancia je mierne nepriaznivá (1-3-2), aj skóre (6:7). Dosiaľ posledná vzájomná konfrontácia sa uskutočnila 10. novembra 2017 v Ľvove, zverenci Jána Kozáka v prípravnom súboji prehrali 1:2, keď hosťujúci tím vtedy poslal do vedenia Lukáš Štetina.

Slovensko ani Ukrajina sa nekvalifikovali na tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku (14. júna – 15. júla 2018). „Na Ukrajine sa začala veľmi úspešná cesta smerom na ME 2016. Teraz je tu nová súťaž Liga národov, ktorá víťazovi skupiny nezaručuje ešte účasť na ME, ale je to jedna z možností, ako postúpiť. Ukrajinci sú veľmi skúsené mužstvo. Bude to zaujímavý zápas,“ skonštatoval Ján Kozák.

Slovensku patrí v augustovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 26. miesto (1493 bodov), Dánsko figuruje na 9. pozícii (1580 b.) a Ukrajina na 35. priečke (1468 b.).