Tréner Kozák tají zostavu v zápase proti Maroku, prezradil však, že v bráne uvidíme Šullu

ŽENEVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák na nedeľňajšej podvečernej tlačovej konferencii vo švajčiarskej Ženeve neprezradil presný menoslov hráčov, základnú jedenástku, ktorá vybehne v pondelok 4. júna od 20.00 h na tamojší Stade de Genéve v medzištátnom prípravnom stretnutí proti Maroku.

Niektorých hráčov potrebuje vyskúšať

Do bránky však podľa jeho slov pôjde gólman ŠK Slovan Bratislava Michal Šulla. „Máme tu 23 dobrých a kvalitných hráčov. V porovnaní so štvrtkovým duelom v Trnave proti Holandsku (1:1) bude v základe päť iných futbalistov, kostra tímu zostane nezmenená. Niektorých hráčov si potrebujem vyskúšať pred jesenným štartom v európskej Lige národov,“ uviedol Ján Kozák na TK a pokračoval: „O dvoch menách ešte neviem, či budú v stopercentnom stave nastúpiť na pondelňajší súboj. Rozhodnem sa až po večernom tréningu.“

Kormidelník A-tímu SR však má jasno na miesto medzi žrďami v dueli proti severoafrickému tímu. „Dúbravka ukázal, že momentálne je naša brankárska jednotka. Potrebujeme aj niekoho, keby Martin nebol nejakým spôsobom k dispozícii. Proti Maroku pôjde v pondelok do bránky Miichal Šulla.“

Vážny zápas

Účastník blížiacich sa majstrovstiev sveta v Rusku bude pre slovenskú reprezentáciu náročným protivníkom. Zverenci francúzskeho trénera Hervého Renarda dlhší čas neokúsili trpkosť prehry. „Z ostatných šestnástich duelov vyhrali až dvanásť, štyri razy hrali nerozhodne. To je úžasná bilancia,“ vyjadril sa Ján Kozák a doplnil: „Chceli sme v tomto termíne odohrať dva zápasy. Jeden s Holandskom máme za sebou, druhý – ešte ťažší – nás čaká. Maroko som videl v piatich či šiestich stretnutiach, zapôsobili na mňä veľmi dobrým dojmom. Majú dobrú organizáciu hry, kvalitný prechod do útoku. Aj vo štvrtkovom stretnutí proti Ukrajine, ktorý sa skončil bez gólov, boli lepším mužstvom. K dispozícii majú hráčov aj z Juventusu Turín či Realu Madrid. Bude to v pondelok vážny zápas a my sa na to tak aj pozeráme. Keď sme dostali ponuku z Maroka odohrať vzájomné stretnutie, potešil som sa. Verím, že na štadióne v Ženeve bude dobrá atmosféra.“

Na otázku, s akým výsledkom bude spokojný, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie uviedol: „Nerád prehrávam. Keby sme v dobrom nadviazali na duel s Holandskom. bol by som rád. Verím, že sa hráči skoncentrujú a s dobrým pocitom potom pôjdu na dovolenku.“

Pondelňajší zápas v Ženeve rozhodujú arbitri zo Švajčiarska, hlavným bude Lionel Tschudi, na čiarach mu budú pomáhať krajania Raffael Zeder a Jean Yves Wicht.