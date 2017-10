Tréner Kozák v zápase s Maltou plánuje dve zmeny v zostave, Slováci sa modlia za postup

TRNAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák pred nedeľňajším zápasom v Trnave proti Malte (18.00 h) na záver bojov v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska verí vo víťazstvo svojich zverencov, ktoré ich môže udržať v hre o svetový šampionát. Slovákom výrazne skomplikovala situáciu štvrtková prehra 0:1 v Glasgowe so Škótmi.

„Aj do Škótska sme išli s tým, aby sme hrali svoju hru. To praktizujeme dlhší čas. Myslím si, že som zvolil správnych hráčov, aj keď výsledok bol taký, aký bol. Vylúčenie hráča nás stálo veľmi veľa síl. Nechcem sa k tomu vracať, už s tým nič nenarobíme. V domácom prostredí chceme vyhrať a urobíme pre to všetko,“ povedal Kozák počas sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia a pokračoval: „My môžeme ovplyvniť zápas proti Malte. Z rozhovorov s našimi skúsenými hráčmi som mal dobrý pocit. Som presvedčený, že sa maximálne budeme koncentrovať a že chlapci odvedú poctivý výkon; taký, aby sme zápas zvládli. Nie je to jednoduché, v iných skupinách vidíte nečakané výsledky… vyrovnáva sa to. Úspešné môže byť len mužstvo, ktoré vydá všetky sily.“

Hráči mali po Škótsku regeneračný program

Kormidelník SR v súlade s predpokladmi deň pred stretnutím neprezradil mená hráčov, ktorých pošle na trávnik od úvodnej minúty. V nedeľu mu bude chýbať krídelník Róbert Mak, dôvodom je kartový trest. „Niektorí hráči majú vážnejšie a niektorí menšie problémy. Tí, čo odohrali väčšiu časť zápasu so Škótskom, mali regeneračný program. Ostatní trénovali a sú v poriadku. Ak budú všetci v poriadku, plánujem dve zmeny. Štart dvoch hráčov je otázny, zmeny môžu teda byť aj štyri,“ objasnil Kozák.

K dispozícii bude defenzívny univerzál Milan Škriniar, ktorý si kartový trest odpykal v Glasgowe. „Bol som nervóznejší ako hráči na ihrisku, radšej som na trávniku. Prežíval som to snáď viac než oni. Škoda, že to nevyšlo. Na nedeľňajší zápas sa teším, pokúsim sa pomôcť mužstvu. Určite sa nič nestane, keď gól nedáme na začiatku, futbal sa hrá 90 minút. Dôležité je víťazstvo a neinkasovať,“ skonštatoval stopér Interu Miláno a dodal: „S chalanmi sme sa bavili o tom, čo sa musí stať, aby sme postúpili; nie však dlho. Budeme sa sústrediť na náš zápas. Verím, že šťastena sa otočí a konečne zahrá v náš prospech. V dvadsaťjednotke sa nám šťastie na júnových ME otočilo chrbtom; verím, že teraz to bude inak. Musíme si však najskôr pomôcť sami na ihrisku.“

Tréner Slovákov pred dôležitým súbojom priznal: „Všetci vieme, o čo ide. Ja verím v seba, v hráčov. Často sa modlím. Pri tých modlitbách si aj prajem a žiadam niečo, čo by sa mohlo stať. Čas ukáže, či som sa dobre modlil.“ Milan Škriniar na túto tému doplnil: „Aj ja som veriaci, tiež sa modlím. Uvidíme, či to bude stačiť.“

Kvalita je na našej strane

Slovákom patrí po deviatich kolách 3. priečka v tabuľke F-skupiny. Slovenskí futbalisti štvrtkovou prehrou v Glasgowe definitívne prišli o šancu na priamy postup na svetový šampionát, ten v „efku“ dosiahli Angličania (23 bodov). V hre o druhú priečku, ktorá môže, no nemusí zaručiť baráž, ešte sú tri krajiny – Škótsko (17 b.), Slovensko (15 b.) a Slovinsko (14 b.). Škóti v nedeľu o 18.00 h nastúpia v Ľubľane proti Slovincom. Slováci bezpodmienečne musia zvíťaziť nad Maltou. Na druhú priečku by sa potom posunuli v prípade, že Škóti nezvíťazia v Slovinsku. Ak by Škóti v Ľubľane remizovali, v prospech Slovákov by pri rovnosti počtu bodov rozhodlo skóre. Následne by Slováci čakali na vývoj v zostávajúcich skupinách. Pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa totiž kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v play-off o zostávajúce štyri európske miestenky.

Slováci v marcovom prvom meraní síl uspeli vo Vallette 3:1 gólmi Vladimíra Weissa, Jána Greguša a Adama Nemca. „Tieto mužstvá napredujú. Napríklad Luxembursko, ale aj Malta. Odohrala zaujímavé zápasy v našej skupine. Samozrejme, niečo tam chýba, aby zdolávali silné mužstvá, dokážu ich však trápiť počas určitého úseku zápasu. Je dôležité sa kvalitne pripraviť a nič nepodceniť. Kvalita je na našej strane, hráme pred našimi fantastickými fanúšikmi. Je potrebné sa skoncentrovať a urobiť maximum pre úspešný výsledok,“ uzavrel Ján Kozák.

Hlavným arbitrom nedeľňajšieho súboja v Trnave je Talian Paolo Mazzoleni, asistentmi sú jeho krajania Mauro Tonolini a Andrea Crispo.

PREDPOKLADANÁ ZÁKLADNÁ ZOSTAVA PROTI MALTE

Dúbravka – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Škriniar, Lobotka – Kucka, Hamšík, A. Rusnák – A. Nemec