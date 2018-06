Tréner Kozák zhodnotil zápas proti Holandsku a prezradil, čo ho v prvom polčase mrzelo

TRNAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák bol spokojný s úrovňou štvrtkového medzištátneho prípravného stretnutia v Trnave, v ktorom jeho zverenci remizovali s Holandskom (1:1).

„Myslím si, že sme videli jeden veľmi kvalitný prípravný zápas. V období, v akom sa hráči nachádzajú, po súťažiach, prakticky v dovolenkovom čase, duel mal tempo počas celých 90 minút. V prvom polčase sme boli lepší, istejší na lopte, kombinačne zdatnejší a mali viac príležitostí ako súper. Škoda, že sme nedali druhý gól. Možnosti na to boli, či už hlavička Hamšíka, strela Kucku do brvna či zlé spracovanie Maka v gólovej šanci. Zápas sa mohol vyvíjať inak. Po prestávke nás súper herne prevýšil, ale myslím si, že z celkového pohľadu je to po dobrom zápase zaslúžená remíza,“ zhodnotil slovenský tréner dianie na ihrisku.

Vo vyrovnanom meraní síl na Štadióne Antona Malatinského „každý chvíľku ťahal pílku“. Do prestávky to boli zverenci slovenského kouča, po nej prevzali opraty duelu do rúk futbalisti z „krajiny tulipánov“.

„Výsledok 1:1 by som pred stretnutím bral, pretože si vysoko vážim holandský futbal, jeho kvalitu a silu. Zápas však hodnotím podľa toho, ako sa vyvíjal. Strelili sme prvý gól, mali sme ďalšie šance a škoda, že sme ich nepremenili, pretože aj v druhom polčase by to bolo iné,“ dodal 64-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom.

Slováci v druhom polčase pasívnejší

Slováci sa ujali vedenia už v 8. min, keď sa presnou hlavičkou presadil hrotový útočník Adam Nemec. Nerozhodný rezultát zariadil v 59. min presnou strelou k žrdi Quincy Promes. Kozák sa po stretnutí snažil nájsť príčinu, prečo boli slovenskí hráči po zmene strán pasívnejší ako ich protivník.

„Musíme v prvom rade rešpektovať silu súpera, od toho sa odvíjajú ďalšie veci. Keď chcete naplno odohrať takýto zápas proti tímu ako Holandsko, musia byť všetci hráči špičkovo pripravení. Viete, aká je u nás situácia. Niektorí hráči nehrávajú pravidelne, niektorí hrávajú málo… Z toho pohľadu je to na škodu veci, pretože hráč, ktorý pravidelne nehráva ťažké zápasy, nemôže v takom tempe vydržať 90 minút,“ poznamenal Kozák, ktorý počas hráčskej kariéry nastúpil proti Holandsku v zápase záverečného turnaja majstrovstiev Európy 1980 v Taliansku.

V druhom stretnutí v rámci základnej skupiny 16. júla 1980 v Miláne na štadióne Giuseppeho Meazzu futbalisti ČSSR remizovali s Holandskom 1:1 (góly: Nehoda – Kist, pozn.). Pre Jána Kozáka to bol vtedy 37. štart v drese ČSSR, na spomenutom kontinentálnom šampionáte získalo Československo bronzové medaily.

Stopérska dvojica Hubočan – Škriniar

Niekdajší kormidelník Košíc či Michaloviec musel pri skladaní základnej jedenástky zohľadniť neúčasť niekoľkých adeptov na stopérsky post. V strede obrany napokon nastúpili Tomáš Hubočan a Milan Škriniar. Kozák priznal, že s ich výkonom bol spokojný.

„Čo sa týka stopérskej dvojice, Hubočan je skúsený hráč a spolu so Škriniarom hrali veľmi dobre. Chcel som vidieť aj Mazáňa na ľavej strane v ťažkom zápase. Predsa len, v jarnej časti odohral v Celte Vigo 30-40 minút. Chcel som sa presvedčiť, do akej miery s ním môžem rátať v náročných zápasoch. Myslím si, že všetci sa toho zhostili dobre. Musím zdôrazniť, že nás podržal aj brankár Dúbravka, ktorý pochytal dosť, najmä po prestávke. Celkovo som spokojný, predovšetkým s prístupom a predvedenou hrou, najmä v prvom polčase,“ poznamenal lodivod A-mužstva SR.

Zápas proti Maroku v Ženeve

Kozákov tím sa už v pondelok 4. júna o 20.00 h predstaví v ďalšom prípravnom dueli, vo švajčiarskej Ženeve si zmeria sily s Maročanmi. Šéf slovenskej lavičky po štvrtkovom súboji ešte nevedel povedať, či proti africkému súperovi dá voľno starším skúsenejším hráčom alebo Slováci pôjdu do Švajčiarska v plnej zostave.

„Uvidím, ako sa niektorí hráči zregenerujú, keďže časový priestor medzi zápasmi je krátky. Rád by som dal šancu všetkým hráčom, aby sa ukázali. Verím, že opäť to tak skombinujem, aby sme mali na ihrisku silné mužstvo, pretože Maroko je účastník MS v Rusku. Vo Švajčiarsku má kemp, kde sa pripravuje. keď si pozriete jeho bilanciu, že z ostatných 15 duelov má 12 víťazstiev a tri remízy, je to obrovská sila. Musíme sa čo najlepšie pripraviť. Čaká nás opäť náročný zápas, ale také sme chceli hrať, nakoľko len takéto prípravné duely posúvajú aj hráčov, ale aj nám trénerom odkrývajú veľa veci. Rád hrám takéto zápasy a Maroko bude ďalším z nich,“ myslí si Ján Kozák, pre ktorého bol duel s Holandskom jubilejný 50. na lavičke tímu SR.

Stal sa tak prvým trénerom v histórii slovenského futbalu, ktorý pokoril túto hranicu. „Keďže 50. zápas vyšiel na duel s Holandskom, ktoré si veľmi vážim, som rád. Dnes mi však pochovali jedného z najlepších kamarátov, takže tie oslavy ani zápas nevnímam tak, ako by som vnímal za iných okolností,“ zakončil Ján Kozák.