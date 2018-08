Aktualizované: Tréner Kozák zverejnil nomináciu na Dánsko a Ukrajinu, do národného tímu sa vracia Weiss

aktualizované 27. augusta, 15:27

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na septembrové stretnutia proti výberom Dánska a Ukrajiny figuruje trio brankárov, po deväť obrancov a stredopoliarov či trio útočníkov.

Tréner výberu SR Ján Kozák nomináciu oznámil v pondelok popoludní. Slováci v stredu 5. septembra o 20.45 h absolvujú v Trnave v prípravný duel proti výberu Dánska, o štyri dni neskôr v Ľvove (15.00 h SELČ) odohrajú súboj proti domácim Ukrajincom v Lige národov.

Nechýba Hamšík aj Škrtel

Pre futbalistov Slovenska to budú piate a šieste vystúpenie v tomto kalendárnom roku, doterajšia bilancia je priaznivá (2 – 1 – 1 , skóre 7:6). V prvom súboji roka si hráči A-tímu SR v semifinále turnaja o Kráľovský pohár (King´s Cup) v Thajsku poradili 22. marca so Spojenými arabskými emirátmi (2:1), o tri dni neskôr vo finále podujatia v Bangkoku zdolali aj domáci výber Thajska 3:2.

V prvom domácom dueli v roku 2018 futbalisti Slovenska 31. mája remizovali v Trnave s Holandskom 1:1. Dosiaľ jedinú prehru utrpeli 4. júna na neutrálnej pôde vo švajčiarskej Ženeve s účastníkom MS 2018 Marokom – 1:2.

V Kozákovom kádri na Dánsko a Ukrajinu figuruje dovedna 24 hráčov. Nechýbajú opory Marek Hamšík, Martin Škrtel či Peter Pekarík, no ten má problémy s kolenom a jeho štart je otázny. Do národného tímu sa vracia po zranení Vladimír Weiss, dvadsaťosemročný krídelník katarského klubu Al-Gharafa sa naposledy predstavil v najcennejšom drese 8. októbra 2017 v domácom dueli v Trnave proti Malte (3:0) v kvalifikácii MS 2018.

Proti Dánsku víťazstvo aj prehra

Pozvánku od kormidelníka slovenskej reprezentácie na duely s Dánskom a Ukrajinou dostalo aj trio zástupcov slovenskej Fortuna ligy: brankár Michal Šulla zo Slovana Bratislava, z Dunajskej Stredy obranca Ľubomír Šatka a útočník Erik Pačinda. Okrem Šullu si Kozák vybral aj gólmanov Martina Dúbravku z anglického Newcastlu United a Matúša Kozáčika z Plzne.

Medzi náhradníkmi figurujú dvaja futbalisti, ktorí v lete z MŠK Žilina prestúpili na Apeninský polostrov. Najlepší strelec uplynulej sezóny Fortuna ligy útočník Samuel Mráz v nedeľu debutoval v Serii A vo farbách Empoli a otvoril si aj strelecký účet v novom tíme, obranca Dávid Hancko rozšíril káder klubu AC Fiorentina.

Slováci proti Dánom nastúpili dvakrát – zhodne v príprave – a na konte majú víťazstvo aj prehru, skóre je mierne priaznivé (4:3). V marci 2011 v Trnave Dáni uspeli 2:1, keď gól SR dosiahol Filip Hološko, o rok neskôr v auguste v Odense Slováci triumfovali 3:1 presnými zásahmi Martina Jakubka, Mareka Hamšíka a Ľubomíra Guldana.

Nepriaznivá bilancia s Ukrajinou

S Ukrajincami sa Slováci dosiaľ stretli šesťkrát, bilancia je mierne nepriaznivá (1-3-2), aj skóre (6:7). Dosiaľ posledná vzájomná konfrontácia sa uskutočnila 10. novembra 2017 v Ľvove, zverenci Jána Kozáka v prípravnom súboji prehrali 1:2, keď hosťujúci tím vtedy poslal do vedenia Lukáš Štetina. Slovensko ani Ukrajina sa nekvalifikovali na tohtoročné letné majstrovstvá sveta do Ruska (14. júna – 15. júla 2018).

Slovensku patrí v augustovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 26. miesto (1493 bodov), Dánsko figuruje na 9. pozícii (1580 b.) a Ukrajina na 35. priečke (1468 b.).

Kozák je za Weissa rád

„Nebolo ľahké vybrať hráčov. Niektorí prestúpili a ešte nehrávajú pravidelne. Napokon sa však zrodila nominácia 24 hráčov, ktorí sú na tom najlepšie a pripravení podať čo najlepší výkon v dvojzápase proti Dánsku a Ukrajine. Situácia okolo Pekaríka a jeho kolena je dlhodobo zložitejšia, teraz ešte trénuje individuálne. Aktuálne röntgen už neukázal nič vážne. V závere týždňa sa s ním spojíme aj s jeho klubom a na základe toho prijmeme záver. Brankár Šulla už bol s nami na turnaji v Thajsku, aj neskôr v dvojzápase proti Holandsku a Maroku a boli sme s ním spokojní. V Slovane začal chytať, ale potom prišlo zranenie a chytil sa tam Greif. Má však perspektívu do budúcnosti a popri dvoch skúsených brankároch Kozáčikovi a Dúbravkovi ho použijeme ako tretieho brankára,“ uviedol k téme nominácia tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák.

Na otázku, prečo sa útočník Samuel Mráz ocitol len medzi náhradníkmi, J. Kozák odpovedal: „Som veľmi rád, že prestúpil do veľmi silnej talianskej ligy, začal tam hrať a dal aj gól. Spĺňa zrejme najviac kritéria, ktoré máme na mladých hráčov a v pravý čas dostane šancu. Nechceme, aby to bolo predčasné. Zatiaľ bude v nominácii tímu do 21 rokov.“

Čo sa týka návratu predtým zraneného krídelníka Vladimíra Weissa, Kozák je rád, že už je v poriadku a strelil už aj dva góly. Vyjadril a aj k Adamovi Nemcovi, čerstvému prírastku v cyperskej najvyššej súťaži. „Mal som s ním rozhovor. Jeho prestup z Rumunska na Cyprus sa zrealizoval len pred dvoma – troma dňami, verím, že sa postupne dostane fyzicky do formy, keď začne hrávať a v reprezentácii bude prínosom,“ pokračoval Ján Kozák.