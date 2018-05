Tréner Kozák zverejnil nomináciu na Holandsko a Maroko, absentuje kapitán Martin Škrtel

BRATISLAVA 22. mája (WebNovinys.k) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v utorok oznámil nomináciu na blížiace sa medzištátne prípravné zápasy proti Holandsku (31. mája o 20.45 h v Trnave) a Maroku (4. júna o 20.00 h vo švajčiarskej Ženeve).

„Oranjes“ rovnako ako Slováci neprenikli na letné MS do Ruska (14. júna – 15. júla), Maročania sa na šampionáte predstavia v B-skupine v konkurencii Portugalska, Španielska a Iránu.

Ponuka Holandska sa neodmieta

Pre SR to sú prvé vystúpenia od celkového triumfu na marcovom Kráľovskom pohári v thajskom Bangkoku. Slováci si na tomto turnaji v semifinále poradili s výberom Spojených arabských emirátov (2:1) a vo finále prekonali domácu reprezentáciu (3:2).

„Musíme sa na tieto zápasy sústrediť, pretože je to generálka na Ligu národov. Holandsko a Maroko sú vážni súperi. Chceme byť úspešní. Je veľká vec, že si nás Holanďania vybrali a chcú s nami hrať. Majú obrovskú silu a kvalitu. V ich kádri nastali určité zmeny, majú nového trénera. Aj my sme zmenili program, keďže sme v tomto termíne mali hrať s Marokom, ale ponuka od Holandska sa neodmieta. Maroko nám však vyšlo v ústrety,“ uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii tréner SR Ján Kozák.

Nechýbajú Hamšík a Pekarík

V Kozákovom kádri figuruje 23 hráčov. Nechýbajú opory Marek Hamšík či Peter Pekarík, absentuje však kapitán Martin Škrtel z tureckého klubu Fenerbahce Istanbul.

„Niektorí hráči sú po náročných sezónach unavení, iní hrali menej. Včera som sa rozprával aj s Martinom Škrtelom a bolo v mojom záujme, aby prišiel. Ako kapitán mužstva, aby bol s kolektívom. Jeho stav momentálne nie je dobrý, v Thajsku mal svalové problémy, potom si rozbil hlavu, hral pod injekciami. Tlak naňho a na Fenerbahce bol v Turecku veľký. Ako starší hráč potrebuje viac oddychu, tak sme sa rozhodli, nech si oddýchne a dá sa do poriadku. Som rád, že príde Hamšík. Už v minulosti sa viackrát vyjadril, že chce reprezentovať čo najdlhšie čiže jeho prístup bol vždy v poriadku. V posledných zápasoch nastupoval ako striedajúci hráč, je to preňho niečo nové. Verím, že sa rozhodne dobre ohľadom prípadného prestupu a bude aj naďalej prospešný hráč pre reprezentáciu,“ doplnil Kozák.

Kvarteto z Fortuna ligy

Pozvánku od neho dostalo aj kvarteto zástupcov slovenskej Fortuna ligy: Michal Šulla, Boris Sekulič (obaja ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Šatka a Erik Pačinda (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda). Na brankársky si tentoraz vybral spomenutého Šullu a duo z anglických klubov – Martina Dúbravku z Newcastlu United a Mareka Rodáka z Rotherhamu United.

„Dúbravka má za sebou fantastickú polsezónu v Newcastli, na reprezentáciu sa teší a verím, že aj v súvislosti s ním sa dá budúcnosť rýchlo do poriadku. Šulla v klube chytal dobre, aj v Thajsku na mňa urobil dobrý dojem, až na tú rozohrávku. Do budúcna je v hre aj Kozáčik a chceme aj perspektívneho brankára, ktorým Rodák je – pravidelne chytal v Anglicku i v reprezentácii do 21 rokov a chceme si ho otestovať,“ ozrejmil 64-ročný rodák z Matejoviec nad Hornádom voľbu gólmanov.

Slovensko je 29. v rebríčku FIFA

Zraz nominovaných je v pondelok 28. mája o 12.00 h SELČ v Senci v hoteli Dolphin.

Slováci proti Holanďanom nastúpili dvakrát a na konte majú dve prehry. Prvá sa zrodila v júni 2010 v osemfinále MS v JAR (1:2), dosiaľ posledná v máji 2012 v rotterdamskom prípravnom zápase (0:2). Zo súčasného kádra v oboch dueloch nastúpili Peter Pekarík a Marek Hamšík, oba súboje si tiež pamätajú z ihriska Ján Mucha, Miroslav Stoch a Kamil Kopúnek.

Maročanom Slováci čelili dosiaľ iba raz – 6. februára 1994 im podľahli 1:2 v rámci prípravného turnaja v Šardžá v Spojených arabských emirátoch. O jediný gól novoutvorenej slovenskej reprezentácie sa postaral Ľubomír Faktor. Marockú reprezentáciu vedie francúzsky tréner Hervé Renard. Medzi zvučné mená patria obranca Juventusu Turín Medhi Benatia, spoluhráč Martina Škrtela z Fenerbahce Istanbul Nabil Dirar, stredopoliar Younés Belhanda (Galatasaray Istanbul), Hakim Ziyech z Ajaxu Amsterdam či niekdajšia dlhoročná opora Anderlechtu Brusel Mbark Boussoufa.

Slovensku patrí v májovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 29. miesto (786 bodov), Holandsko figuruje na 19. pozícii (969 b.) a Maroko na 42. priečke (681 b.).