Tréner Kukulský so zákazom činnosti na 18 mesiacov, disciplinárka trestala aj stopéra FC Nitra

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) – Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala hráča FC Nitra Richarda Križana, vylúčeného v zápase zimnej Fortuna ligy za hrubé nešportové správanie (zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu v neprerušenej hre), pozastavením výkonu športu na jedno súťažné stretnutie. Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom dueli zimnej Fortuna ligy 2019.

Na základe predchádzajúceho uznesenia (z 30. júna 2018) DK SFZ rozhodla a uložila disciplinárnu sankciu trénerovi Jozefovi Kukulskému, ktorému za spáchanie disciplinárneho previnenia narušenia regulárnosti súťaže v znení účinnom do 20. júna 2018 pozastavila výkon akejkoľvek funkcie na 18 mesiacov, a to od 25. júna 2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené v predchádzajúcom uznesení trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.

Informuje o tom oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v novej úradnej správe. Koncom júna 2018 začala DK SFZ na základne podnetu Oddelenia integrity SFZ disciplinárne konanie vo veci ovplyvňovania priebehu a výsledku stretnutí republikových súťaží SFZ voči viacerým hráčom i trénerovi Jozefovi Kukulskému, od 25. júna 2018 mali pozastavený výkon športu až do rozhodnutia disciplinárnej komisie.

„Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle disciplinárneho poriadku sa prerušujú disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti tejto sezóny a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019,“ uvádza ešte oficiálny web SFZ v aktuálnej úradnej správe.