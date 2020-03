Tréner Magoni inšpiroval Vlhovú k netradičnému tréningu, koncentráciu si zdokonaľuje hraním na bicích

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, ktorej dôkazom sú dva malé krištáľové glóbusy za prvenstvá v hodnoteniach slalomu a paralelných disciplín Svetového pohára.

Veľký podiel na tom má aj jej taliansky tréner Livio Magoni, ktorý 24-ročnú Liptáčku inšpiroval aj k pomerne netradičnému typu tréningu. Na lyžiarskych svahoch pomáha Vlhovej aj hranie na bicie.

V hre na bicie je začiatočník

„Livio mi povedal, že by som mohla skúsiť hrať na bicie kvôli koordinácii a zmenám rytmu. Skúsila som to a keď som vo Vipitene v Taliansku, tak sem-tam idem hrať. Som začiatočník, ale veľmi ma to chytilo a baví. Pre mňa je to veľmi dobrý tréning. Človek vie udržať rytmus 20 sekúnd, ale keď ho mám udržať dve minúty a do toho mi Livio dáva iný rytmus a mení ho, tak je to dobrý tréning na koncentráciu a všetko ostatné,“ povedala Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Spolupráca Vlhovej a Magoniho pokračuje

Vlhová vo štvrtok potvrdila, že s talianskym trénerom pokračuje v spolupráci do ZOH 2022. Ten ju prevzal v máji 2016 po vtedajšom trénerovi Ivanovi Iľanovskom. Pod Magoniho vedením dosiahla Vlhová trinásť víťazstiev a 31 pódiových umiestnení vo Svetovom pohári.

Navyše, z vlaňajších MS vo švédskom Aare si odniesla kompletnú medailovú zbierku – zlato z obrovského slalomu, striebro z alpskej kombinácie a bronz zo slalomu.