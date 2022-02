Tréner Prešova Ernest Bokroš ponúkol svoju funkciu, šéf klubu jeho rezignáciu neprijal

Hráčom Prešova sa v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži v ostatnom období nedarí. Z ostatných štrnástich duelov triumfovali len dvakrát a v dvanásťčlennej tabuľke klesli už na desiatu priečku, pričom viac ako tri góly strelili zatiaľ naposledy 9. januára pri prehre s Košicami 4:7.

Aj preto hlavný kouč Ernest Bokroš po nedeľňajšom domácom zaváhaní s Nitrou (0:5) ponúkol svoju rezignáciu.

Hráči zaplatili vstupné

Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) majiteľ a prezident klubu Róbert Ľupták ju neprijal.

„Stále stojím za trénerom, svojimi hráčmi a fanúšikmi. V momentálnej situácii som presvedčený, že Ernest Bokroš je pre Prešov najlepší tréner. Tréner cíti zodpovednosť za zlé výsledky a výkony, ktoré predvádzame. Jeho rezignáciu som neprijal, aj keď čítam rôzne vyjadrenia ľudí. Nie je jednoduché dostať sa z našej situácie. Nie sme na poslednom mieste a budeme sa snažiť udržať v prvej desiatke. Play-off je už potom úplne iná súťaž,“ cituje Ľuptáka web HockeySlovakia.sk

Majiteľ prešovského klubu vyjadril aj vďaku fanúšikom. „Chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za obrovskú podporu, ktorú nám prejavujete. Momentálne sa nachádzame vo veľmi zlej situácii, ale robíme všetko pre to, aby sme sa zomkli – vedenie, hráči, realizačný tím aj fanúšikovia. Dávate nám nádej a podporujete nás do samého konca. Ešte raz sa vám ospravedlňujem, beriem tieto výsledky aj na seba. Je mi veľmi ľúto, keď vás vidíme v takom počte, ako ste prišli aj dnes na zimný štadión. Dnešné vstupné za tých, ktorí boli aj na zápase proti Michalovciam, zaplatili naši hráči, ale musím sa prikloniť aj na stranu hráčov a povedať, že to nerobia naschvál. Sú na dne a musíme sa z toho sami dostať,“ doplnil Ľupták.

Posledný tím hrá baráž

Základná časť hokejovej extraligy vyvrcholí 44. kolom v nedeľu 13. marca. Prvých šesť tímov tabuľky postúpi priamo do štvrťfinále play-off, kluby na 6. – 10. priečke absolvujú od 16. 3. kvalifikáciu o prienik do vyraďovacej časti.

Pre jedenáste družstvo sa sezóna skončí a na posledný 12. tím čaká baráž o miestenku v extralige pre nastávajúcu sezónu 2022/2023 s víťazom SHL.