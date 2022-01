Tréner Ramsay si vybral na ZOH do Pekingu Nemca, Kňažka či Slafkovského. Lantoši sa do tímu nedostal

aktualizované 18. januára 2022, 12:47

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay si do tímu pre februárové ZOH 2022 v čínskom Pekingu vybral do tímu aj trio mladíkov – obrancov Samuela Kňažka, Šimona Nemca či útočníka Juraja Slafkovského.

V 25-člennom výbere figuruje spolu trio brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Dovedna 20 hráčov pôsobí na klubovej úrovni v zahraničí, piati hrávajú v slovenskej extralige. Z domácich tímov okrem obrancu Nemca (Nitra) hrávajú vo vlasti aj útočníci Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Pavol Regenda (Michalovce), Adrián Holešinský (Nitra) a Peter Zuzin (Zvolen).

Okrem slovenskej extraligy majú v tíme zastúpenie aj najvyššia česká súťaž, nadnárodná KHL, fínska Liiga a švajčiarska NLA, zo zámorskej juniorskej WHL je to spomenutý mladík Kňažko.

Lantoši sa do výberu neprebojoval

Poltucet hráčov z aktuálnej nominácie si zahral v zime 2018 na ZOH v kórejskom Pjongčangu – Patrik Rybár, Branislav Konrád, Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Michal Čajkovský a Michal Krištof. Prekvapením je, že sa do tímu neprebojovala útočník Róbert Lantoši zo švédskeho Linköpingu.

„Nechceme sa baviť o tom, prečo sa niektorý hráč do nominácie nedostal. Radi by sme hovorili o tom, prečo tam niektorí hráči sú. Do tímu sme vybrali hráčov, ktorí zapadajú do nášho systému. Sú tam možno pre niekoho prekvapenia, ale hráčov sme ich podľa viacerých aspektov,“ prezradil na utorkovej tlačovej konferencii generálny manažér výberu SR Miroslav Šatan.

Tím skladali na základe výkonnosti

Informoval tiež, že obranca Samuel Kňažko síce pôsobí v zámorí a má zmluvu s klubom NHL Columbus Blue Jackets, od organizácie však dostal povolenie na štart pod piatimi kruhmi.

„Tím sme skladali na základe výkonnosti. Mladíci presvedčili už na minuloročných MS alebo na olympijskej kvalifikácii. Bola by škoda, keby sme takých hráčov nevzali. Chceme, aby z ich talentu profitoval aj národný tím. Chalanov z extraligy vidíme hrať často a myslíme si, že majú výkonnosť.“

„Náš tím je zložený zo starších, skúsenejších hráčov hrajúcich v Európe, ale rovnako aj tých mladších, ktorí sú zosobnením koncepcie pre slovenský národný tím v budúcnosti. Chceli sme im dať príležitosť, aby sa ukázali na takomto veľkom svetovom fóre. V konečnom dôsledku ide o mix hráčov, ktorí hrali na majstrovstvách sveta v Rige a na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie,“ povedal asistent generálneho manažéra pri slovenskej seniorskej reprezentácii Oto Haščák.

Slováci si najprv zahrajú proti Fínom

Do dejiska ZOH by mali Slováci odletieť 2. februára, podujatie sa začne o dva dni neskôr a prvý súboj hokejového turnaja čaká na tím SR 10. februára proti Fínom.

O deň neskôr nastúpi slovenská reprezentácia proti Švédom a 13.2. ju čaká duel proti Lotyšom. Nasledovať bude vyraďovacia časť pre všetkých 12 účastníkov turnaja.

Napríklad hráči z KHL sú už voľní, no česká extraliga sa hrá až do 1. februára. „Je len na kluboch, či nám hráčov uvoľnia. Tento drobný organizačný problém riešime,“ informoval Šatan.

V zálohe majú aj ďalšie mená

Craig Ramsay viedol Slovákov aj na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Tím SR tam v základnej skupine zdolal neskorších šampiónov Rusov a prehral s Američanmi aj Slovincami, v boji o prienik do štvrťfinále podľahol Američanom a napokon obsadil predposlednú 11. priečku.

„Dúfam, že to pre mňa bude jednoduchšie ako vtedy. V Pjongčangu som sám na seba vyvíjal veľký tlak a potrpel som si na každý detail a neužíval si to tak, ako som mohol alebo mal,“ poznamenal kanadský kouč tímu SR a doplnil: „Chalani z extraligy v zápasoch extraligy aj v reprezentácii nás oslovili. Páči sa nám ich prístup a oddanosť tímu. Veríme, že do nášho tímu veľmi dobre zapadnú.“

Realizačný tím má v zálohe aj ďalšie mená, ktoré o tom vedia a dodržiavajú všetky predpísané postupy nasmerované k ceste do Pekingu, ak by v tíme SR muselo prísť k zmene.

„Pri skladaní tímu sme nemali hádky, no vyskytli sa občas nejaké názorové rozdiely. Na konci sme sa dohodli na zložení tímu. Rozhodovanie bolo náročné. Môže prísť aj k zmenám, no som presvedčený, že budeme pripravení,“ dodal tréner Ramsay.