Tréner Realu Marid Julen Lopetegui chce postaviť tím na španielskom reprezentantovi Iscovi

MADRID 29. júla (WebNoviny.sk) – Novým ofenzívnym lídrom španielskeho futbalového klubu Real Madrid po odchode hviezdneho Cristiana Ronalda do Juventusu Turín, zdá sa, nebude kapitán belgickej reprezentácie Eden Hazard.

Hazard asi nepríde

V súvislosti s 27-ročným hráčom anglického FC Chelsea sa už niekoľko týždňov spomína letný transfer do tímu úradujúceho európskeho klubového šampióna, no podľa najnovších správ, ktoré priniesol denník AS, kouč „bieleho baletu“ Julen Lopetegui plánuje postaviť tím na ofenzívnom univerzálovi Iscovi. Samozrejme, 26-ročný odchovanec Valencie neprinesie toľko gólov ako Cristiano Ronaldo, avšak svoje kreatívne schopnosti vie pretaviť do vytvárania šancí pre spoluhráčov.

Šancu dostane Asensio

Lopetegui si taktiež myslí, že Madridčania aj po odchode Cristiana Ronalda disponujú silným kádrom a nemusia sa za každú cenu hrnúť do nákupov. „Základný stavebný kameň Realu v nadchádzajúcej sezóne bude Isco. V Madride síce veľmi obdivujú hru Edena Hazarda, ale nemajú v úmysle minúť milióny iba preto, aby niekoho kúpili.“

V klube sa domnievajú, že nadišiel čas zveriť kľúčovú úlohu Iscovi, hráčovi, ktorý mal silné postavenie aj v Lopeteguiho reprezentačnom tíme. Na Hazardovej pozícii navyše môže hrávať aj Marco Asensio,“ píše denník AS.