Tréner AS Rím už nepočíta s Gyömbérom, slovenský reprezentant mieri do Španielska

RÍM 9. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér nefiguruje v plánoch trénera talianskeho klubu AS Rím Eusebia Di Francesco na sezónu 2018/2019.

Referuje o tom web forzaroma.com, ktorý dodáva, že 26-ročný rodák z Revúcej by sa z tímu semifinalistu Ligy majstrov 2017/2018 mohol sťahovať do španielskeho klubu CD Leganés.

Gyömbér má vo „večnom meste“ platnú zmluvu do 30. júna 2019. V minulej sezóne zažil vydarené hosťovanie v druholigovom FC Bari 1908. Chvíľu dokonca existovala šanca, že by si slovenský defenzívny univerzál mohol predĺžiť pôsobenie v tomto klube, no organizácii z juhu Talianska sa nepodarilo včas splniť licenčné podmienky pre prihlásenie sa do Serie B, a tak bude účinkovať iba vo štvrtej najvyššej súťaži.

CD Leganés v uplynulom ročníku španielskej La Ligy skončil na 17. mieste, tesne nad pásmom zostupu. V tamojšom pohári však vo štvrťfinále vyradil slávny Real Madrid.