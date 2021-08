Tréner Ševčenko končí na lavičke Ukrajiny. Dokázali sme, že môžeme hrať moderný futbal, tvrdí

Andrij Ševčenko skončil anabázu vo funkcii trénera ukrajinskej futbalovej reprezentácie. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram 44-ročný kouč poznamenal, že sa mu skončila platnosť zmluvy s Ukrajinskou futbalovou asociáciou (UAF).

Vo svojom príspevku poďakoval všetkým za podporu, tímovú prácu a skúsenosti, ktoré nadobudol počas 5-ročného pôsobenia na tomto poste.

„Bola to ťažká práca, ale dokázali sme, že môžeme hrať moderný futbal. Chcel by som sa poďakovať prezidentovi a výkonnému výboru UAF za príležitosť pracovať s ukrajinským národným mužstvom. Ďakujem všetkým hráčom a každému, kto bol zapojený do práce pre našu reprezentáciu. Veľká vďaka patrí aj fanúšikom, a to za ich podporu i kritiku,“ napísal na Instagrame Ševčenko, ktorý na tohtoročných majstrovstvách Európy dotiahol Ukrajinu do štvrťfinále.

Uvoľnená reprezentačná stolička okamžite vyvolala vlnu špekulácií o tom, kto by sa mohol stať nástupcom legendárneho „Ševu“. Web football.ua prišiel s niekoľkými kandidátmi, pričom najväčšími ašpirantmi na post trénera Ukrajiny podľa neho sú Sergij Rebrov, Miron Markevič, Roman Grigorčuk a Viktor Skripnik.