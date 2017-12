Tréner Ševela vyradil Hološka z kádra ŠK Slovan Bratislava

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) – Na súpiske futbalistov ŠK Slovan Bratislava na nedeľňajší zápas 19. kola Fortuna ligy na trávniku MFK Ružomberok (Slovan vyhral 1:0) sa neobjavilo meno útočníka hostí Filipa Hološka, ktorého vyradili z kádra mužstva.

„Filip nie je s nami. Pre mňa ako trénera sú niektoré veci, ktoré sa v tíme vyskytli, neakceptovateľné. Filip bol vyradený z kádra pre jesennú časť, hoci išlo len o jedno kolo. Bolo to moje rozhodnutie. Musíme byť silní ako tím, držať všetci spolu. Vtedy dostaneme Slovan na priečky, kde patrí,“ cituje denník Šport vyjadrenie trénera ŠK Slovan Martina Ševelu.

„V decembri ešte budeme sedieť s vedením a uvidíme. Pravdepodobne v januári sa Filip opäť pripojí k mužstvu, psychicky ešte silnejší a pomôže naplniť ciele, ktoré sme si stanovili. Filip sa k tomu postavil chlapsky, povedal, že bude rešpektovať moje rozhodnutie. Takže s hráčom mám aj čistý stôl,“ dodal Ševela.

V zápase 18. kola medzi Slovanom a AS Trenčín (1:1) v 62. min tréner bratislavského tímu hráča vystriedal po tom, ako nervózne reagoval na spoluhráča Jakuba Mareša. Ten namiesto prihrávky voľnému Hološkovi volil individuálne zakončenie. Vystriedaný hráč pri odchode z trávnika mávol rukou smerom k lavičke belasých a namieril si to priamo do šatne, pričom svoju zlosť vyvŕšil aj na reklamnom banneri.