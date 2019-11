Tréner Slovana bol napriek prehre s Besiktasom hrdý na hráčov, Šporara mrzela nevyužitá šanca

Šanca slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava na postup do šestnásťfinálovej časti Európskej ligy 2019/2020 sa definitívne rozplynula. „Belasí“ vo štvrtkovom stretnutí K-skupiny prehrali na trávniku tureckého Besiktasu Istanbul 1:2 a keďže portugalský Sporting Braga napokon vydoloval bod zo zápasu s anglickým Wolverhamptonom Wanderers (3:3), bratislavské mužstvo už nemôže skončiť ani na jednej z prvých dvoch priečok.

Slovan viedol až do 76. minúty

Ešte štvrťhodinu pred koncom to však vyzeralo úplne inak. Pri Bospore aj v Portugalsku hostia viedli jednogólovým rozdielom, čo Slovanu dávalo nádej, že by sa mohol usilovať o postup v decembrovom priamom súboji s Bragou na Tehelnom poli.

„Výborný zápas. Som hrdý na chlapcov, myslím si, že každý fanúšik aj celé Slovensko môže byť hrdé. Prehra mrzí, ale taký je futbal. Čo sa týka celkového vystúpenia, každý videl, proti komu a v akej skupine sme hrali. Sú to všetko veľkokluby. A my sme v každom zápase hrali reálne o body. Keby sme mali o jeden-dva bodíky viac, boli by sme viac spokojní, ale realita je iná,“ uviedol pri mikrofóne RTVS tréner „belasých“ Ján Kozák ml.

Strelec gólu Daniel bol z prehry smutný

Najslávnejší slovenský klub do prestávky vo Vodafone Parku kontroloval priebeh a v 35. min otvoril skóre po zásahu krídelníka Erika Daniela. „Skórovať proti Besiktasu bol veľmi dobrý pocit, ale som smutný z prehry,“ uviedol v mixzóne istanbulského štadióna 27-ročný rodák z českého Hodonína.

Podľa niekdajšieho hráča MFK Ružomberok či Spartaka Myjava sa „zápasový chlieb lámal“ po zmene strán. „V druhom polčase mal súper väčší tlak a rozhodli štandardky. Málo sme podržali loptu. Besiktas ukázal svoju silu na domácej pôde. Ešte nás čaká zápas s Bragou, ku ktorému pristúpime stopercentne,“ dodal Daniel.

Krátko pred koncom úvodného dejstva mohlo byť v tábore Slovana ešte veselšie, ale slovinský kanonier Andraž Šporar pri nájazde na nemeckého gólmana Lorisa Kariusa zblízka netrafil bránku. „Po prvom polčase sme vedeli, že Wolverhampton vyhráva 3:1 a keď sa nám podarí odohrať tak dobre aj druhú polovicu, vyhráme. Po prestávke sme však hrali defenzívne a dávali sme domácim veľa priestoru. Besiktas zaslúžene vyhral, ale keby som premenil moju šancu zo 44. min, možno by to bolo úplne iné. Posledný dotyk predtým, ako som chcel zakončiť, nebol dobrý. Lopta mi zostala pod nohami a potom už bolo ťažké kopnúť na bránku,“ poznamenal 25-ročný rodák z Ľubľany.