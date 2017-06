Tréner Svoboda naordinoval basketbalistkám taktiku, proti Turecku chcú vyhrať

PRAHA 24. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky čakajú na majstrovstvách Európy v Česku (16. – 25. júna) ešte dva zápasy.

Zverenky Mariana Svobodu budú v sobotu a v nedeľu bojovať nielen o umiestnenie na 5. až 8. priečke, ale aj o účasť na budúcoročných majstrovstvách sveta v Španielsku, kam sa kvalifikuje prvých šesť tímov konečného poradia. Ako prvé ich čakajú v sobotu od 15.00 h Turkyne.

“Pristúpime k tomu ako ku každému stretnutiu, chceme vyhrať. Vieme, o čo hráme, a pôjdeme do toho naplno. Dievčatá po neúspešnom dueli s Francúzskom väčšiu motiváciu ako postup na MS už teraz nemôžu mať. Stále máme o čo hrať. Vieme, že ten zápas bude veľmi ťažký, pretože Turecko je veľmi silný tím, no my sa pokúsime uspieť,” povedal pre agentúru SITA Marian Svoboda.

So súperom z krajiny polmesiaca sa slovenské reprezentantky už na turnaji stretli. Hneď v prvom zápase im podľahli 58:69. To, že nastúpia proti tímu, s ktorým už hrali, vníma tréner Svoboda pozitívne:

“Myslím si, že je to výhoda. Už o nich niečo vieme. Vždy je lepšie ísť do zápasu s tým, že súpera poznáte, než keď idete do duelu proti niekomu novému. Musíme si dať pozor na doskoky. Majú americkú naturalizovanú hráčku, ktorá je veľmi silná pod košom, a majú aj výbornú rozohrávačku. Tieto dve veci budú dôležité.”

Problémy v úspešnosti streľby

Päťdesiatšesťročný kouč stihol svojim dievčatám naordinovať taktiku. “Už v piatok sme niečo ukazovali dievčatám, tréning máme ešte aj v sobotu ráno. Nejaké veci ešte určite doladíme. Taktika je samozrejme vyhrať, ale dopredu nehodlám nič prezrádzať. Uvidíme ako to dopadne,” nechcel viac konkretizovať Svoboda.

Vo štvrťfinále proti silnému Francúzsku mal jeho tím problémy najmä v úspešnosti streľby v hre, aj tento problém sa snažil realizačný tím vyriešiť. “V rámci tréningu v O2 Arene sme hodinu strieľali na kôš. Snáď to pomôže, pretože je to pre nás trochu abnormálny priestor a sú tam nezvykle veľké plochy. Dúfam, že tá streľba bude ďaleko úspešnejšia, než bola proti Francúzsku, kde bola naozaj zlá,” zaželal si rodák z Brna.

Zo zápasu s Bieloruskom si odniesla výron členku Terézia Páleníková, ktorá si proti Turecku druhýkrát na šampionáte nezahrá. “Tereza je už z hry von. Mrzí nás to, pretože sa nám tým zúžila rotácia hráčok. Je to dlhý turnaj, nejaké šrámy už máme, no verím, že ostatné dievčatá budú v poriadku a do zápasu nastúpia,” uzavrel Svoboda.

ME basketbalistiek v Česku 2017

sobotný program, Praha (O2 arena)

Semifinále: Španielsko – Belgicko (18.00 h), Grécko – Francúzsko (20.30 h)

O 5. – 8 miesto: Lotyšsko – Taliansko (12.30 h), Turecko – SLOVENSKO (15.00 h)