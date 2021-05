Tréner Tarkovič zverejnil predbežnú nomináciu Slovenska na ME vo futbale (video)

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič nominoval 24 hráčov, ktorí absolvujú záverečná kemp v Rakúsku v príprave pred majstrovstvami Európy. Tarkovič má predstavu, že nomináciu na konečných 26 hráčov doplní po prípravnom zápase s Bulharskom, ktorý sa uskutoční 1. júna v Riede.

Dejiská zápasov sa zmenili

V generálke na ME proti Rakúsku 6. júna vo Viedni už bude môcť počítať len s hráčmi, ktorí pôjdu na európsky šampionát. Slováci sa v základnej E-skupine ME stretnú v Petrohrade s Poľskom (14. 6.) a Švédskom (18. 6.) a v Seville so Španielskom (23. 6.).

„Máme za sebou hektické obdobie. Zmenili sa nám mestá aj dejiská zápasov na ME, automaticky máme aj inú tréningovú bázu. Táto nominácia ešte nie je finálna, je to len výber na tréningový kemp,“ informoval Štefan Tarkovič na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

„Museli sme sa prispôsobiť krajinám ako sú Česko, Španielsko či USA, kde sa hrajú súťaže do 30. mája a podľa reglementu UEFA tam kluby uvoľnia hráčov pre reprezentačné účely až po tomto termíne. Preto sme viacerých hráčov pôsobiacich v týchto krajinách zatiaľ nezaradili,“ dodal Tarkovič.

Jirka hráva za CD Mirandés

Reprezentačný tréner tvrdí, že nedorozumenie s Lászlóm Bénesom (FC Augsburg) z prechádzajúceho reprezentačného zrazu je už zabudnuté. „Je to pre mňa uzavretá vec. László je v nominácii. Ak ukáže správny prístup, tak pôjde aj na majstrovstvá Európy. Stále tvrdím, že jediným kritériom pre reprezentáciu bude u mňa výkonnosť hráča,“ vysvetlil Tarkovič.

Pre mnohých je prekvapením vo výbere meno Erik Jirka, ktorý hráva na krídle v druholigovom španielskom klube CD Mirandés, ale v A-tíme reprezentácie SR ešte len čaká na svoj debut.

„Jirka je typologicky pre nás zaujímavý hráč v krídelnom priestore. Má parametre, ktoré nám chýbajú. Nebol som s ním osobne v kontakte, teraz ho chceme konečne vidieť,“ zhrnul Tarkovič.

K účasti stredopoliara Stanislava Lobotku reprezentačný tréner podotkol: „Je po operačnom zákroke, ale od štvrtka posilňuje a začína prípravný program vonku na ihrisku. Je vec diskusie, kedy príde do reprezentácie. V tejto sezóne ho obmedzovali zdravotné problémy, ale má svoju kvalitu. Finálnu nomináciu mu to však ešte nezaručuje.“

K záverečnej nominácii, ktorá až o dva týždne uzrie svetlo sveta, Tarkovič doplnil: „Do Petrohradu pôjdeme s 26 futbalistami, tromi brankármi a 23 hráčmi v poli. Ďalší hráči budú pripravení ako náhradníci. Pre každého je záverečná nominácia na ME dôležitá. Budem sa snažiť ju vybrať čo najcitlivejšie a najobjektívnejšie.“