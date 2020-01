Tréner Tortorella dostal od vedenia NHL pokutu 20-tisíc dolárov

Hlavný tréner klubu zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets John Tortorella dostal od vedenia súťaže pokutu 20-tisíc amerických dolárov za kritiku rozhodcov po nedeľňajšom súboji proti Chicagu (2:3 po sam. nájazdoch).

Tortorella po zápase povedal, že ak by arbitri robili svoju prácu poriadne, nestalo by sa to. Kouča Blue Jackets nahneval okamih zo záveru predĺženia – časomerači po prerušení hry nechali spustený čas ešte 1,1 sekundy a ani po proteste kouča rozhodcovia nepristúpili k náprave.

Za Blue Jackets potom skóroval Zach Werenski, no puk do súperovej bránky dostal tesne po klaksóne, preto ho arbitri nemohli uznať. V nájazdoch sa Columbusu navyše zranil brankár Joonas Korpisalo.