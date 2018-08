Tréner Trenčína Moniz má pozastavenú činnosť na dva týždne, od disciplinárky dostal aj pokutu

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Tréner futbalistov AS Trenčín Ricardo Moniz, ktorý priviedol vo štvrtok večer svojich zverencov na ihrisku v Žiline k vysokému víťazstvu nad holandským Feyenoordom Rotterdam 4:0 v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy, má od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) pozastavený výkon funkcie na dva týždne a zaplatí pokutu 1500 eur. Informuje o tom oficiálna internetová stránka SFZ v novej úradnej správe.

Trénerovi sa nepáčilo vylúčenie dvoch hráčov

„Disciplinárna komisia berie na vedomie ospravedlnenie Ricarda Moniza z neúčasti na zasadnutí DK (súťažné stretnutie predkola Európskej ligy UEFA) a písomné stanovisko menovaného, doručené dňa 8. augusta 2018 a za hrubé nešportové správanie voči delegovanej osobe (opakované opustenie trénerskej zóny, vulgárne výroky voči rozhodcovi, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) a pozápasovým vyjadreniam počas stretnutia 2. kola Fortuna ligy AS Trenčín – MFK Ružomberok (výsledok 1:4, hralo sa 29. júla) mu uložila disciplinárne sankcie – pozastavenie výkonu funkcie na dva týždne a finančnú pokutu 1500 eur, a to od 30. júla 2018,“ uvádza sa v rozhodnutí „disciplinárky“ na webe SFZ.

Po spomenutom stretnutí 2. kola najvyššej slovenskej súťaže na „domácom“ štadióne v Myjave proti Ružomberku sa 54-ročný holandský kouč trenčianskeho mužstva cítil byť poškodený. Hlavný arbiter Boris Marhefka vylúčil dvoch hráčov AS Martina Šuleka i Osmana Bukariho, nariadil pokutový kop proti Trenčínu a Moniza aj vykázal na tribúnu.

Kouč AS, ktorý sa domnieva, že arbiter nerozhodoval spravodlivo, po spomenutom júlovom dueli s Ružomberokom okrem iného poznamenal: „Niečo je za tým a ja zistím čo. Toto nesúvisí s futbalom. Možno mu niekde zaplatili, ja neviem. Toto nie je normálne, nikdy som to nevidel. Vždy chceme s Trenčínom ukázať to najlepšie, na Slovensku i v Európe. Za tým, čo sa teraz stalo, je rozhodne niečo, čo nesúvisí s futbalom.“

Začali disciplinárne konanie voči FC Nitra

Členovia disciplinárnej komisie SFZ na ostatnom zasadnutí zobrali na vedomie stanovisko MFK Dukla Banská Bystrica a za hrubé nešportové správanie divákov (prekonanie bezpečnostného oplotenia a fyzické napadnutie fanúšikov v sektore hostí) a nedostatočnú usporiadateľskú službu počas domáceho stretnutia 2. kola II. ligy proti FK Poprad a uložili banskobystrickému klubu finančnú pokutu 500 eur.

DK SFZ na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začala disciplinárne konanie voči FC Nitra a žiada klub spod Zobora do 15. augusta 2018 o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej usporiadateľskej službe (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas domáceho stretnutia 3. kola Fortuna ligy proti Dunajskej Strede.

O písomné stanovisko tiež do 15. 8. „disciplinárka“ žiada aj FC DAC 1904 Dunajská Streda, a to za hrubé nešportové správanie divákov (hádzanie plastových pohárov s pivom a predmetov na ihrisko) počas stretnutia v Nitre. Spomenuté kluby zároveň žiada aj o identifikáciu osôb.

Na základe podnetu športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ŠTK SFZ) uložila DK SFZ klubom FKM Nové Zámky a FKS Nemšová pokutu 100 eur za odhlásenie sa zo slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2018/2019 po jej vyžrebovaní.