Tréner Weiss st. si nedával servítku pred ústa, prvý polčas duelu bola katastrofa a niektorí hráči nemajú v Slovane čo hľadať

Futbalisti slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava zažili v sobotňajšom dueli na trávniku Pohronia dva diametrálne odlišné polčasy.

V tom prvom vôbec nepripomínali najsilnejšie mužstvo pod Tatrami, keď do prestávky inkasovali tri zásahy a prehrávali 0:3. Po zmene strán zlepšeným výkon dokázali otočiť nepriaznivý vývoj a do Bratislavy napokon cestovali s tromi bodmi po víťazstve 4:3.

Úplná katastrofa

„Prvý polčas bol z našej strany úplná katastrofa a hanebný výkon pre Slovan,“ nedával si servítku pred ústa kormidelník „belasých“ Vladimír Weiss st. Podotkol, že najdôležitejšie zo zápasu sú získané tri body, no opäť poukázal na to, že niektorí hráči nemajú na to, aby reprezentovali klub z Tehelného poľa. „Niektorí hráči nemajú v Slovane čo hľadať, pretože to, čo predviedli v prvom polčase, nemá so Slovanom ako klubom nič spoločné,“ dodal 57-ročný lodivod podľa webu Slovana.

Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie, s ktorou postúpil na MS 2010 v JAR, po sobotňajšom dueli priznal, že zažil azda najpoučnejší zápas v kariére, z ktorého sa „musia vyvodiť dôsledky“. „Takto hazardovať s prácou, ktorú v klube robíme, sa nedá. Niektorí hráči si mysleli, že klub je tu pre nich, a nie oni preň. Nemôže tu vládnuť hráčska anarchia, že niektorí si doslova robia, čo chcú,“ hneval sa Weiss st.

Hráči majú nadštandardné podmienky

Slovan podľa neho vytvára hráčom nadštandardné podmienky, no výkony tomu nezodpovedajú.

„Možno okrem tréningových podmienok, ktoré nemáme také dobré ako napríklad Dunajská Streda, majú hráči vo všetkom vytvorené nadštandardné podmienky o 300, 400 či 500 percent viac než v ostatných kluboch. Prístup niektorých je však tragický. Tu sa musí hrať pre klub, Slovan je značka, má svoju históriu. Z dneška musíme vyvodiť dôsledky a nezaujíma ma, kto má podpísaný aký dlhý kontrakt. Nebudem menovať, nebudem šiť horúcou ihlou. Musíme si to premyslieť, no ja mám v hlave upratané a viem, čo potrebuje Slovan teraz a čo v lete,“ skonštatoval rodák z Bratislavy, ktorého po zmene strán potešilo, že hráči, ktorí majú radi Slovan, išli v druhom polčase na dno síl.