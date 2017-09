Trénera Dinama Záhreb napadli maskovaní útočníci a zbili ho palicami

ZÁHREB 22. septembra (WebNoviny.sk) – Maria Cvitanoviča, trénera chorvátskeho futbalového klubu Dinamo Záhreb, napadli pred jeho domom maskovaní útočníci a zbili ho palicami. Štyridsaťdvaročný kouč má podľa chorvátskych médií zlomenú hornú končatinu. Udalosť sa prihodila po tom, ako sa Cvitanovič vrátil v stredu večer domov po ligovom zápase.

Násilný útok sa udial mesiac po ataku na bývalého prezidenta klubu Zdravka Mamiča. Toho neznámi páchatelia postrelili v Bosne do nohy. V júli ho na ostrove Brač nejaký muž udrel do hlavy, v dôsledku čoho padol vplyvný chorvátsky futbalový funkcionár do mora. Momentálne stojí pred súdom pre podozrenia z korupcie.

Vedenie Dinama Záhreb po útoku na trénera Cvitanoviča vyhlásilo, že ide o „pokračovanie kompletne legalizovaného násilia proti ľuďom z nášho klubu“. Záhrebčania žiadajú úrady, aby „sa prinajmenšom zobudili a prestali s ignorovaním všetkého, čo sa s Dinamom prihodilo“. Minister vnútra Davor Božinovič sa vyjadril, že polícia intenzívne pracuje na tom, aby páchateľov vypátrala.