Trénerka Murínová je šťastná z 5. miesta Fialkovej na ZOH 2018 v Pjongčangu, ale mohlo to aj „cinknúť“

PJONGČANG 15. februára (WebNoviny.sk) – Jedna medaila je skvelá, dve by boli super. Vytrvalostné preteky žien v biatlone mali byť tou najmenej očakávanou medailovou nádejou pre Slovensko na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Napokon priniesli strieborný zásah Anastasie Kuzminovej (už druhý na tejto zimnej olympiáde) a tiež piate miesto Paulíny Fialkovej. Okrem Sloveniek mali dvojnásobné zastúpenie v prvej osmičke výsledkovej listiny už len Nemky, Laura Dahlmeierová brala bronz a Franziska Preussová skončila štvrtá.

Mohlo to „cinknúť“

„Nasťa, druhá medailička, paráda…Keď sme videli, že by to tam mohlo ´cinknúť´ aj u Pauly, trochu to aj mrzí, ale som veľmi šťastná, že skončila piata,“ začala hodnotenie Anna Murínová, trénerka Paulíny Fialkovej.

„Včera sme sa potrápili na strelnici a aj preto sme nedúfali v taký výsledok. Vietor je stále ťažký, veľa dobrých pretekárok to nezvládlo, ale Paula bravúrne. Som veľmi šťastná,“ pokračovala Murínová.

Štvrtková najväčšia motivácia pre P. Fialkovú bola podľa jej trénerky účasť v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom.

Matematika bola jasná: čím lepšie umiestnenie dosiahne, tým väčšia šanca na „mass start“. „Sú to krásne preteky a veľmi sme sa tam chceli dostať. Urobili sme všetko, aby sme tam boli. Paula bola pred vytrvalostnými pretekmi v hodnotení na 27. mieste, čiže boli sme takmer na hrane postupovej tridsiatky. Preto bolo potrebné pridať dobré umiestnenie. Dosiahli sme ho,“ rada skonštatovala Murínová.

Vynechané tréningy na forme neubrali

Forma Paulíny Fialkovej v Biatlonovom centre Alpensia je záhada aj pre samu pretekárku. Krátko pred začiatkom biatlonových súťaží na ZOH zápasila s chorobou, dokonca musela vynechať tri dni tréningu. Napokon jej to až tak nepoškodilo, práve naopak.

V šprinte skončila jedenásta a vo vytrvalostných pretekoch piata. To je vyrovnanie jej najlepšieho umiestnenia v pretekoch SP. Nevyšla jej iba stíhačka, kde s 8 chybami na strelnici finišovala ako tridsiata ôsma.

„Už po šprinte sme vedeli, že sa to so zdravím zlepšuje. Boli sme radi, že nás to len ´lízlo´. Trochu si oddýchla a teraz je to už dobré. Na rýchlostných pretekoch sa však vytrápila,“ dodala Murínová o P. Fialkovej.