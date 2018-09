Trénerovi Kozákovi zápas proti Dánsku ukázal dosť, mal však iné predstavy

TRNAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák bol aj po skončení stredajšieho medzištátneho prípravného zápasu s Dánskom (3:0) sklamaný, že si jeho tím nemohol zmerať sily s tými najlepšími hráčmi z krajiny súpera.

Dánske mužstvo v Trnave nastúpilo s hráčmi s amatérskym štatútom, ktorí pôsobia v tamojších nižších súťažiach. Táto absurdná situácia vznikla ako dôsledok sporu medzi Dánskou futbalovou federáciou (DBU) a reprezentantmi.

DBU a tamojšia hráčska asociácia sa už od začiatku roka nevedia dohodnúť na zmluve o odmenách a komerčných právach. Platnosť tej predchádzajúcej sa skončila 31. júla. Dánov v Trnave neviedol nórsky hlavný tréner Age Hareide, ale majster Európy z roku 1992 John Jensen.

„Ani neviem, ako začať. Rešpektujem dánsky futbal, má vysokú kvalitu. Dáni nám ponúkli odohranie prípravného zápasu. Spoločne s hráčmi sme sa tešili na konfrontáciu s účastníkom majstrovstiev sveta. Prišli však hráči, akí prišli. Bolo ťažké nastaviť našich chlapcov na zápas, ale myslím si, že išli za víťazstvom, chceli vyhrať, dali tri góly a nevyužili ďalšie šance. Dôležité je to, že sme to zvládli výsledkovo. Mne ako trénerovi ukázal tento zápas dosť. Mal som však iné predstavy,“ rozhovoril sa na pozápasovej tlačovej konferencii slovenský kormidelník.

Strašne veľa starostí

Šestdesiatštyriročný rodák z Matejoviec nad Hornádom sa vzápätí pristavil pri tom, čo mu stredajšie stretnutie na Štadióne Antona Malatinského ponúklo.

Zároveň podotkol, že v nedeľňajšom zápase v ukrajinskom Ľvove, kde slovenský tím nastúpi vo svojom úvodnom zápase 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 proti domácej reprezentácii, bude obraz hry vyzerať ináč.

„Máme strašne veľa starostí, ale na to som tu, aby som tieto veci vyriešil. Ešte je však dostatok času, aby výkony aj nastavenie hráčov boli lepšie a aby sme boli úspešní. Samozrejme, Ukrajina je iné mužstvo, iná kvalita. Aj my budeme hrať trochu inak. Bude sa hrať bez divákov. Sám som zvedavý, ako sa s tým popasujeme nielen my, ale aj domáci,“ doplnil niekdajší československý reprezentant.

Súper sa hodnotil ťažko

Na otázku, ako hodnotí prejav dánskych amatérov, Kozák odvetil: „Ťažko odhadnúť a hodnotiť súpera. Myslím si, že tam boli traja-štyria hráči, tridsiatnici, na ktorých bolo vidieť, že v minulosti museli hrať ligu. Dnes už behať, brániť, presúvať sa vie každý a keď nemáte odvahu hrať jeden na jedného, ísť do rizika zranenia, pod tlakom loptu, zakryť a prebrať, ťažko sa vytvárajú šance. My sme si ich utvorili. Možno ste predpokladali, že ich bude viac, aj ja. Myslím si, že je normálne, keď sa stratí lopta a súper zaútočí do otvorenej obrany. Mysleli ste si, že prišli nejakí kovboji? Tempo nebolo vysoké, ale vydržali až do konca. Pripravili sme sa na nich, zvíťazili sme a od teraz už rozmýšľam o ďalšom zápase,“ skonštatoval Ján Kozák.