Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb: Legislatívne je Slovensko v rámci V4 narovnako, avšak procesne zaostávame

Bratislava, 19. mája 2017 ( WBN/PR ) – Novelizovaný zákon o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb rozšíril paletu trestných činov i osôb, ktorým po novom prináleží v spoločnostiach trestnoprávna zodpovednosť. Slovensko prijalo túto úpravu ako jedna z posledných krajín EÚ a posledná v rámci V4. Účinným nástrojom na eliminovanie rizík je pre firmu i organizáciu správne zavedený Compliance program.

Advokátska kancelária Ružička Csekes s.r.o. v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Screening Solutions Slovakia s.r.o. hostia v týchto dňoch – 18. a 19. mája – špičku domácich i zahraničných odborníkov na problematiku Compliance. European Compliance Forum 2017 je platforma, ktorej cieľom je poskytnúť dosiaľ nie veľmi nevyužitý priestor na diskusiu témy „Compliance v praxi“.

Prečo je téma Compliance aktuálna práve teraz

Nový zákon spoločnostiam nepriamo ukladá povinnosť implementovať do vnútorných štruktúr systém preventívnych opatrení, ktoré budú eliminovať akékoľvek aktivity, ktoré by mohli mať za následok trestný skutok.

JUDr. Lucia Schweizer z advokátskej kancelárie Ružička Csekes na margo situácie a cieľa konferencie komentuje: „Tento zákon má zásadný dopad na zodpovednosť štatutárnych orgánov a osôb vo vedúcom postavení. Venujeme sa tejto téme prakticky od jej začiatkov a uvedomujeme si, že spoločnosti nie sú v tejto problematike dostatočne zorientované, čo im sťažuje efektívne sa vysporiadať s celou témou Compliance. To bol aj dôvod, prečo sme sa rozhodli vytvoriť platformu, ktorá štatutárom, top manažérom, compliance manažérom, vedúcim odborov a iným odborníkom prinesie hodnotné know how v oblasti Compliance manažmentu.“

Problematiku Compliance má do praxe funkčne implementovanú stále málo firiem, väčšinou ide o veľké alebo nadnárodne spoločnosti. JUDr. Juraj Szabó, PhD., Vedúci oddelenia Compliance v spoločnosti ČEZ k téme pridáva: „Compliance je o úsilí správať sa slušne a poctivo, dosahovať ciele férovou hrou. Je to kultúra, ktorá musí byť v organizácii skutočne žitá, pričom manažment ide príkladom. Inak by i sebelepší Compliance program bol len drahým figovým listom.“

Čo je Compliance a komu vo firme prislúcha

Zložitá problematika v praktickej rovine sa dá teoreticky definovať veľmi jednoducho. Compliance je všetko, čo spoločnosť alebo organizácia robí, čo robia jej zamestnanci, jej obchodní partneri či dodávatelia a má byť v súlade so zákonmi, predpismi a etikou podnikania zároveň.

JUDr. Ivan Moroz vysvetľuje, že úlohou Compliance je, aby spoločnosť na trhu pôsobila v súlade so všetkým, čo sa jej týka, pričom osoba na to poverená to musí strážiť. Malé firmy sú schopné dozorovať svoje Compliance samy, u stredných a väčších firiem to prináleží vedúcemu právneho oddelenia a vo veľkých spoločnostiach je potrebné tejto oblasti vytvoriť pozíciu samostatného Compliance manažéra.

Ako sprocesovať Compliance

V úvode celého procesu je rozhodnutie majiteľa spoločnosti alebo jej vedenia správať sa na trhu podľa princípov zákonnosti a etiky. Na druhý krok, ktorým je identifikácia záväzkov a posúdenie rizík, je podľa JUDr. Ivana Moroza nevyhnutná asistencia zo strany externých odborníkov. Prax ukazuje, že spojiť posúdenie rizík zo strany externých právnikov a know how zo strany poradenskej agentúry, ktorí sa na problematiku špecializujú, je pre efektívne a správne Compliance nevyhnutnosťou. „Následne vieme všetky procesy nastaviť a implementovať podľa plánu tak, aby fungovali naprieč celou spoločnosťou, neodporovali si, mali logickú stavbu a aby fungoval aj spätný systém kontroly. Firmy síce veľakrát zavedú systém Compliance, ale len formálne – bez účinku a benefitu. Dokonca, spoločnosti sa doteraz nenaučili využívať Compliance aj ako konkurenčnú výhodu,“ dodáva JUDr. Ivan Moroz.

Do správnej štruktúry Compliance patrí následne plán spoločnosti na elimináciu rizík, jeho realizácia, pravidelné vyhodnocovanie situácie, na ktoré je naviazané odstránenie zistených nedostatkov.

Kde sa nachádza Slovensko so stavom Compliance

Podľa prieskumu spoločnosti Screening Solutions Slovakia, ktorý robila krátko pred prijatím zákona o trestnej zodpovednosti firiem v júli 2016, približne len 30 % respondentov odpovedalo, že im je nová zákonná úprava jasná. Na otázku, či má oslovená spoločnosť zavedenú funkciu Compliance, sa spoločnosti vyjadrili kladne takto: firmy do 50 zamestnancov v 4 % prípadov, firmy od 50 do 500 zamestnancov v 11 % prípadov a firmy nad 500 zamestnancov v 30 % prípadov.

Pritom za spáchanie trestných činov hrozia tresty, ktoré môžu byť pre firmy doslova likvidačné. Spektrum trestov je široké: peňažné tresty, prepadnutie majetku, zákaz činnosti, zákaz prijímania dotácií, podpory z eurofondov, zákaz účasti vo verejných obstarávaniach, ako aj zrušenie právnickej osoby. V prípade postihov za nedodržanie nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov (tzv. GDPR – General Data Protection), ktoré vstúpi do platnosti v máji 2018, to budú sankcie v miliónových hodnotách.

JUDr. Lucia Schweizer k pozícii Slovenska dodáva: „V rámci krajín V4 je Slovenská republika v porovnaní s ostatnými krajinami legislatívne narovnako, avšak krajiny, ktoré prijali trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb skôr, sú procesne ďalej. V Českej republike sa trestné prípady v oblasti Compliance rátajú už v stovkách. My sme za minulý rok mali len 3 vyšetrované prípady.“ Na druhej strane predpokladá, že vďaka cezhraničnej komunikácii úradov, výmene skúseností môžeme deficit v praxi o čosi skrátiť, ak to porovná s niekoľkoročnými nábehovými krivkami v susedných krajinách.

O organizátoroch konferencie:

Ružička Csekes

Advokátska kancelária Ružička Csekes s.r.o. vznikla v júni 2009 splynutím dvoch samostatne existujúcich advokátskych kancelárií: Ružička & Partners, s.r.o. a CVD s.r.o., pôsobiacich na trhu právnych služieb na Slovensku od roku 1992. Vo svojej činnosti tak nadviazala na rozsiahle praktické skúsenosti svojich predchodcov, ktorí počas svojej existencie pôsobili ako silné, spoľahlivé a výrazné subjekty na trhu právnych služieb.

Spoločnosť sa vyprofilovala na jednu z najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku a ponúka univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe s predpokladmi na manažovanie aj tých najväčších projektov a transakcií.

Práca tímu kancelárie bola päťkrát za sebou, v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 ocenená prestížnou cenou Právnická firma roka v kategórii domáca advokátska kancelária. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na stránke:http://www.rc-cms.sk/sk/uvod/ alebo nás sledujte na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta/2488532/

Screening Solutions Slovakia

Spoločnosť Screening Solutions Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2015 a je súčasťou medzinárodnej skupiny firiem pôsobiacich v Českej republike a vo Švajčiarsku už vyše pätnásť rokov.

Firmy skupiny Screening Solutions si počas svojej činnosti vybudovali dobré meno u svojich zákazníkov z mnohých krajín sveta a môžu sa hrdiť aj tým, že niektorí manažéri a projekty boli v minulosti ocenené ako „manažér roka“ a „bezpečnostný projekt roka“ Americkou spoločnosťou pre priemyselnú bezpečnosť „ASIS International“.

Spoločnosť čerpá z dlhoročných skúsenosti svojich zakladajúcich partnerov v oblasti poradenstva a vyšetrovania podvodov, vnútropodnikovej kriminality a bezpečnosti. Screening Solutions sa zameriava predovšetkým na oblasť prevencie a ochrany pred ekonomickou a zamestnaneckou kriminalitou, nekalou konkurenciou a neetickým správaním.

Naše dlhoročné skúsenosti z oblasti compliance naberajú na význame v súvislosti s novými legislatívnymi požiadavkami. Ako jedna z prvých firiem na Slovensku poskytujeme našim klientom služby v súlade s novými protikorupčnými a compliance štandardmi ISO 37001 a ISO 19600 až po zabezpečenie certifikácie. Ďalšie informácie o spoločnosti nájdete na stránke: http://www.screening-solutions.com/sk/