Tretí jadrový blok Atómovej elektrárne Mochovce je dostavaný na 98 percent

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) – Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce mierne pokročila aj počas letných mesiacov. Ako uviedli Slovenské elektrárne (SE) pre portál vEnergetike.sk, kým ku koncu júna tohto roka bol tretí jadrový blok dostavaný na 97,7 %, začiatkom septembra to bolo na 98 %.

Štvrtý mochovecký blok bol na konci júna dostavaný na 86 %, na začiatku septembra na 86,2 %. Na nových jadrových blokoch bolo odpracovaných už takmer 82 miliónov človekohodín. Projekt spolu vytvára 15 tisíc priamych, nepriamych a vyvolaných pracovných miest.

Príprava na horúcu hydroskúšku

Tretí blok má už za sebou studenú hydroskúšku. V súčasnosti sa pripravujú elektrárne na horúcu hydroskúšku, pred ňou ešte prebehne malá revízia. Horúca hydroskúška by mala začať 21. novembra.

Zavážanie jadrového paliva do tretieho bloku je naplánované koncom februára budúceho roka. Komerčná prevádzka tretieho bloku by mala podľa aktuálneho harmonogramu začať v druhom kvartáli budúceho roka. Štvrtý jadrový blok by mal byť uvedený do prevádzky následne o zhruba dvanásť mesiacov.

Na projekte dostavby tretieho a štvrtého blok Atómovej elektrárne Mochovce bude po ukončení horúcej hydroskúšky prebiehať dlhodobo plánovaná medzinárodná expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární.

„Misia bude zameraná na posúdenie komplexnej pripravenosti oboch blokov na uvádzanie do prevádzky,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský. Následne je plánovaná pre všetky štyri bloky aj misia OSART Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Termíny tejto misie sú v štádiu rokovania.

S dostavbou sa začalo v novembri 2008

Elektrárne z medzinárodných misií nemajú strach. Sú presvedčené, že stavajú bezpečné jadrové bloky.

„Projekt dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce spĺňa alebo prevyšuje všetky súčasné relevantné medzinárodné bezpečnostné požiadavky a je porovnateľný s jadrovými elektrárňami, ktoré sú dnes vo výstavbe kdekoľvek na svete. Zavádzame tam najnovšie dostupné systémy riadenia a kontroly a mnohé bezpečnostné a výkonnostné modernizácie. Na odhaľovanie akýkoľvek nedostatkov máme spoľahlivý viacstupňový systém kontroly a testovania navrhnutý tak, aby akékoľvek prípadné nedostatky odhalil a bolo možné urobiť nápravu,“ konštatoval Šarišský.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.