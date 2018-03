Tretí sektor je podľa Laššákovej „príliš bohatý“, nielen kultúrni aktivisti zostali pobúrení

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Vážne znepokojenie z vyjadrení Ľubice Laššákovej, nominovanej na ministerku kultúry, vyjadrujú zástupcovia mimovládnych organizácií, nezávislých kultúrnych centier a kultúrnych občianskych kolektívov.

Absurdný útok na kultúru

„Sme pobúrení názormi pani Laššákovej uvedených v rozhovore, ktorý poskytla médiám, kde celý tretí sektor označila za ‘príliš bohatý’ a vyslovila ničím nepodložené obvinenie, že jeho zdroje pochádzajú zo ‘zaoceánskych peňazí’,“ píše sa vo Vyhlásení občianskeho sektora k vymenovaniu Ľubice Laššákovej na post ministerky kultúry.

Zástupcovia organizácií občianskeho sektora, nezávislých kultúrnych centier a kultúrnych občianskych kolektívov slová Laššákovej považujú „za absurdný útok nielen na celú nezávislú kultúru, ale aj na stovky ľudí obetavo pracujúcich v občianskom sektore naprieč celým Slovenskom, často v zložitých podmienkach, ako je nízke personálne ohodnotenie či nedostatok prostriedkov na rozvoj a rast ich organizácií“.

Pripomínajú, že často pracujú ako partneri samospráv, veľakrát robia to, čo by mal robiť štát a často to robia ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu.

„Je pravdou, že po roku 1989 sa zahraničné nadačné zdroje zaslúžili o vybudovanie a podporu občianskeho sektora na Slovensku vo významnej miere. Aj vďaka tomu sa naša krajina zaradila medzi vyspelé demokracie. Objem tejto podpory však výrazne klesol, alebo sa zastavil a na udržanie svojich programov využíva občiansky sektor domáce zdroje od samospráv, firiem, grantových korporátnych nadácii, individuálnych darcov alebo sa uchádzajú o európske granty, či eurofondy,“ tvrdia ďalej vo výzve.

Obrat v snahe upokojiť situáciu

Autori výzvy by radi verili, že aj nominácia ministerky kultúry je snahou o upokojenie situácie v spoločnosti, no momentálne sa obávajú skôr opaku.

„Rezort kultúry má v súčasnosti nastavené smerovanie a mechanizmy, ktoré si vyžadujú vysoko profesionálne vedenie, odbornú spôsobilosť a citlivosť k celej škále kultúry. V prípade vymenovania Ľubice Laššákovej na post ministerky kultúry ju žiadame o dodržiavanie zavedených štandardov a politickej kultúry náležiacej jej rezortu,“ konštatujú. Od Laššákovej očakávajú ospravedlnenie za spomínané výroky a zároveň vyjadrujú názor, „že sa týmto na post ministerky kultúry diskvalifikovala“.

Vyhlásenie podporili desiatky známych predstaviteľov tretieho sektora a nezávislej kultúry, ako napríklad podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac, Marek Adamov zo Stanice Žilina-Záriečie, Karol Rohrer zo správnej rady Tabačka Kulturfabrik, Boris Strečanský z Centra pre filantropiu, riaditeľ občianskeho združenia Vagus Sergej Kara či Dana Kleinert zo Slovak Fashion Council.

Zahraničné peniaze chránia slobody

Amnesty International (AI) Slovensko má tiež obavy z dopadov stigmatizujúcich a démonizujúcich prejavov voči občianskej spoločnosti ako zo strany opozície, tak aj koalície, uvádza AI na svojej stránke. Stigmatizácia a démonizácia občianskej spoločnosti je podľa ľudskoprávnej organizácie často používaná na poškodenie a spochybnenie legitimity a dôležitosti jej práce a aktivít.

AI uvádza, že najčastejšie tí, ktorí majú moc, vo svojich prehláseniach obviňujú občiansku spoločnosť z toho, že „ohrozuje suverenitu štátu“, „slúži zahraničným záujmom“ či „je nepriateľom štátu“. AI konštatuje, že aj zahraničné peniaze chránia ich slobody. Mnohí aktéri a aktérky občianskej spoločnosti, ktorí vykonávajú dôležitú prácu v oblasti ľudských práv, sa vo veľkej miere spoliehajú na financovanie zo zdrojov mimo Slovenska.

Ak by takáto možnosť neexistovala, mnohé mimovládne organizácie na Slovensku by neboli schopné vykonávať svoju prácu, bojovať za ľudské práva a spravodlivosť, upozorňuje AI. Ak predstavitelia koalície a opozície slovne útočia na občiansku spoločnosť, ktorá od nich požaduje len to, aby chránili, dodržiavali a napĺňali základné ľudské práva a slobody, sú tieto útoky veľmi nebezpečným signálom, ktorý môže mať na základné práva a slobody desivé dopady, dodáva AI.

Pobúrenie po rozhovore

Ľubica Laššáková v rozhovore pre Denník N okrem iného vyjadrila svoj názor na vyjadrenia Roberta Fica o údajnom vplyve finančníka Georga Sorosa na aktuálne dianie na Slovensku. Na otázku – Ako rozumiete premiérovej hre so Sorosom? – odpovedala, že si myslí, že je to pravda.

„Hry od spomínaného pána idú, aj keď sa často hovorí, že čo už môže taký osemdesiatpäťročný pán, niekde za oceánom, riadiť na Slovensku. Nielen na Slovensku.“ V odpovedi na ďalšiu otázku venovanú tomu, na základe čoho si to myslí, či vedomostí, alebo konkrétnych skúseností uviedla, že „tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich niekto financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze“. Následne na otázku, či ide o zaoceánske peniaze, ktorými ktosi z pozadia zasahuje do politiky suverénnych štátov dodala – „Áno, do politík postkomunistických štátov.“