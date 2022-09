Tretina Českej republiky si volí zástupcov do Senátu, najsledovanejší bude zrejme súboj na Jihlavsku

Začalo sa druhé kolo volieb do Senátu českého parlamentu. Voliči budú môcť svoje hlasy odovzdať od 14:00 do 22:00 a aj v sobotu od 8:00 do 14:00. Voľby sa týkajú zástupcov za zhruba tretinu republiky, a teda 24 obvodov.

V prvom kole, ktoré sa uskutočnilo 23. a 24. septembra spolu s komunálnymi voľbami, pôvodne voliči vyberali senátorov v 27 obvodoch a v troch – Bruntále, Ústí nad Orlicí a Prahe 6, napokon aj vybrali. Informuje o tom spravodajský portál iROZHLAS.cz.

Najviac kandidátov na senátora, konkrétne 17, má opozičné hnutie ANO. Občianska demokratická strana (ODS) má v hre deväť kandidátov a KDU-ČSL šesť.

Najviac pozornosti pritiahne súboj na Jihlavsku. Tam proti sebe stoja súčasný šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS), ktorý v prvom kole získal najviac hlasov, a Jana Nagyová (ANO). Tá je momentálne obžalovaná v kauze dotácie na stavbu farmy Čapí hnízdo, rovnako ako šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.