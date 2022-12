Tretina ľudí na Slovensku sa pozerá na rok 2023 s nádejou, viac ako 85 percent očakáva predčasné voľby

Viac ako tretina ľudí (34,7 percenta) na Slovensku sa pozerá na rok 2023 s nádejou. Vyplýva to z koncoročnej vlny prieskumu Ako sa máte, Slovensko? So strachom sa na budúci rok pozerá 16,3 percenta opýtaných a so stresom ďalších 11,8 percenta.

Zatiaľ čo 34,8 percenta ľudí očakáva, že rok 2023 bude pre nich osobne lepší ako 2022, len 26,7 percenta respondentov si myslí, že rok 2023 bude lepší aj pre Slovensko.

Jedna z desiatich emócií

V prieskume si respondenti mohli vybrať jednu zo zoznamu desiatich emócií, s akými sa pozerajú na rok 2023. Päť bolo pozitívnych (radosť, nádej, pokoj, úľava a vzrušenie) a päť negatívnych (stres, úzkosť, strach, hnev, smútok).

Ľudia na Slovensku sa mierne priklonili k pozitívnym emóciám, s ktorými sa do roku 2023 pozerá 52,7 percenta respondentov.

„Mladí ľudia do 29 rokov sú viac optimistickí. Pozitívne emócie v tejto skupine uviedlo 61,7 percenta respondentov, pričom mladí ľudia sa častejšie pozerajú na budúci rok s radosťou a vzrušením, a menej často so strachom,“ uvádza Michaela Lukovičová z agentúry Seesame.

Horší rok pre Európu?

V osobnom živote 34,8 percenta respondentov očakáva, že rok 2023 bude lepší ako končiaci sa rok, 30,2 percenta očakáva, že bude rovnaký a 35 percent ľudí si myslí, že bude horší.

„Len približne štvrtina (26,7 percenta) ľudí si myslí, že rok 2023 bude pre Slovensko lepší, 22,9 percenta predpokladá, že bude rovnaký ako 2022 a až 50,4 percenta opýtaných si myslí, že rok 2023 bude pre Slovensko horší v porovnaní s rokom 2022,“ priblížila Lukovičová.

Najpesimistickejšie sú očakávania respondentov pri otázke, aký bude rok 2023 pre Európu. Viac ako polovica respondentov (51,8 percenta) si myslí, že bude pre Európu skôr horší alebo horší ako rok 2022.

Najviac ľudí očakáva predčasné voľby

Aj keď si takmer všetci opýtaní prajú v budúcom roku zníženie cien energií, zastavenie rastu cien a skončenie vojny na Ukrajine, reálne to očakáva v prípade cien energií a rastu cien len približne polovica ľudí a v prípade vojny 63,2 percenta opýtaných.

„Naopak, viac respondentov očakáva v budúcom roku predčasné parlamentné voľby (85,4 percenta ) ako si ich v skutočnosti praje (77,2 percenta),“ dodáva Lukovičová. Najmenej respondentov si praje a zároveň aj očakáva prijatie zákona o zákaze/obmedzení interrupcií.