Tri dobré dôvody, kedy sa oplatí uvažovať o biznis úvere

BRATISLAVA 26. júna 2018 (WBN/PR) – Netreba sa toho báť. Chce to len chladnú hlavu, nie ružové okuliare.

Keď podnikateľ povie, že uvažuje nad biznis úverom, zväčša narazí na odhováranie, odstrašujúce historky a mýty typu: “Úver dajú banky len tomu, kto ho nepotrebuje.”

Pravda je, že je to zodpovedný krok a vyžaduje si starostlivú prípravu a plánovanie.

V žiadnom prípade však nemusí byť ťažkým bremenom. Pozrite sa, v akých situáciách dokáže byť úver dobrým pomocníkom a, naopak, kedy je lepšie zvážiť iné možnosti, prípadne prehodnotiť celý zámer.

Otvorenie novej či rozširovanie existujúcej prevádzky

Keď v kancelárii či v prevádzke niet pomaly kam stúpiť alebo rad zákazníkov siaha každý deň až na ulicu, je čas ísť do niečoho väčšieho alebo otvoriť ďalšiu prevádzku.

Odkladať si na tento krok z vlastného je jedným zo spôsobov. Správna konštelácia dobrých priestorov na dobrom mieste za rozumnú cenu však nenastáva každý deň, čakanie sa teda nie vždy vyplatí. Úver?

Áno, napríklad na pokrytie úvodných nákladov a nábor nových zamestnancov, kým sa biznis rozbehne na plné obrátky.

Áno aj v prípade silného predpokladu, že chod novej prevádzky nebude treba dlhodobo dotovať zo zárobkov tej pôvodnej.

Rozšírenie výroby

Kvalitný produkt alebo služba sa bez moderných strojov, počítačov či softvéru dá robiť len ťažko. V niektorých prípadoch je samotné vybavenie podmienkou toho, či budete mať zákazky alebo nie.

Biznis úver je zodpovedným riešením, ak sa využije naozaj na životne dôležité vybavenie, bez ktorého sa firma nezaobíde. Ukážkovým príkladom využitia úveru je nákup technológie, ktorá výrazne zníži výrobné náklady produktu. Na rôzne “vychytávky” si radšej odložte bokom z vlastného. Ten istý vzorec platí aj pre inventár.

Zákazky s dlhou splatnosťou faktúr

Na papieri môžete byť v parádnom zisku, no pokiaľ tomu nezodpovedá aj cash flow, máte problém. Môže sa stať, že získate veľkú zákazku, ktorá bude aj skvelým “odrazovým mostíkom” k ešte lepším projektom a prinesie slušné peniaze. Ale až o pol roka.

Výplaty a účty však treba platiť každý mesiac. Pokiaľ máte dobre uzavreté zmluvy a odvádzate kvalitnú prácu, biznis úverom, napríklad v podobe povoleného prečerpania, môžete s čistým svedomím toto obdobie preklenúť.

Kedy treba zámer prehodnotiť

Úver môže byť rizikový, pokiaľ sa nevyužije priamo na fungovanie spoločnosti, ale napríklad na investície v iných odvetviach, developerskú činnosť alebo na kúpu podielu v inej spoločnosti.

S ohňom sa firma zahráva aj v prípade, že plánuje kúpiť nehnuteľnosť, ktorej kúpna cena je vysoko nad trhom v danej lokalite. Dobrý nápad to nebude ani vtedy, ak ukazovateľ úverovej zadlženosti presiahne 65 %.

Ak niekto povie, že banka požičia peniaze iba tým, ktorí ich v skutočnosti nepotrebujú, nie je to tak. V záujme banky je podnikateľovi poskytnúť financovanie, ktoré nájde správne využitie a pri tom firmu “neudusí”. Nemal by to byť pre firmu strašiak z princípu, no zároveň netreba nič podceniť.

Napredovať v podnikaní s biznis úvermi od Tatra banky? Je to úveriteľné!