Tri góly v priebehu 20 minút rozhodli o prehre Newcastle, Dúbravka si však vyslúžil pochvalu

MANCHESTER 7. októbra (WebNoviny.sk) – Sedemdesiat minút to v sobotu na manchesterskom štadióne Old Trafford vyzeralo tak, že slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka dosiahne v druhom vzájomnom dueli proti „červeným diablom“ druhé víťazstvo.

Jeho Newcastle United v tom čase viedol v dueli 8. kola Premier League na ihrisku favorizovaného súpera 2:0 a zdalo sa, že zaznamená premiérové ligové víťazstvo v sezóne 2018/2019. Nestalo sa.

Zverenci trénera Josého Mourinha v záverečnej dvadsaťminútovke predviedli skvelý obrat z 0:2 na 3:2 a Dúbravka nenadviazal na svoj debut v anglickej Premier League z 11. februára, v ktorom vychytal senzačný triumf nad ManUtd (1:0).

Podľa Lukaku musia podávať lepšie výkony

Médiá aj fanúšikovia na Britských ostrovoch po zápase napriek prehre chválili 29-ročného Žilinčana. „Ešte šťastie, že Newcastle má v bránke Dúbravku. Nebyť jeho, Manchester United by o svojom víťazstve rozhodol oveľa skôr. Predviedol najmenej tri fantastické zákroky,“ napísal na twitteri jeden zo „skalných“ fanúšikov „strák“ z Newcastlu.

„Bolo to ťažké. Zakaždým, keď sa Newcastle dostal do šance, mohol skórovať a pochovať naše nádeje. V druhom polčase sme si povedali, že si musíme veriť a ukázali sme kvalitu, ktorá nám do prestávky chýbala. Musíme však podávať lepšie výkony. Neviem, čo na našu hru vravia médiá, pretože od MS som si neprečítal žiadny článok,“ povedal podľa BBC Sport útočník Manchestru United Romelu Lukaku.

Futbalisti rekordného 20-násobného šampióna Premier League skvelým „comebackom“ možno „zachránili kožu“ svojmu trénerovi Mourinhovi.

„Som naozaj vďačný za tento výsledok a radosť z neho nemám kvôli sebe, ale kvôli hráčom a fanúšikom. Teším sa, že všetci sa môžu vrátiť domov s víťazným pocitom. Nie je to totiž o mne, ale o klube, ktorý máme všetci radi a je pre nás česť dôstojne hájiť jeho farby. Aj keď sme prehrávali 0:2, fanúšikovia na Old Trafforde boli skvelí. Pre mužstvo to bola fantastická vzpruha,“ povedal po stretnutí portugalský tréner ManUnited Mourinho.

Protivník využil nasadenie kvalitnejších hráčov

Jeho náprotivok z lavičky Newcastlu Rafael Benítez mal bezprostredne po zápase problém stráviť krutú prehru, bol však hrdý na výkon svojho tímu.

„Je ťažké prijať túto prehru, pretože sme si počínali nadmieru dobre. Za stavu 2:0 sme mali šancu na tretí gól, navyše sme kontrolovali priebeh proti veľmi dobrému súperovi. Keď sme však v 70. min prvýkrát inkasovali, začali sme mať problémy. Protivník má oproti nám výhodu v tom, že môže nasadiť kvalitnejších hráčov z lavičky. Musíme však naďalej zostať pokojní. Ak budeme hrať tak ako v Manchestri, prídu aj víťazstvá,“ povedal pre BBC Sport 58-ročný Španiel.

Newcastle získal v úvodných ôsmich ligových vystúpeniach ročníka 2018/2019 iba dva body a potáca sa v „zostupovej“ zóne.

„Magpies“ sa najbližšie po reprezentačnej prestávke v sobotu 20. októbra stretnú doma s Brightonom. Manchester United zaznamenal štvrté víťazstvo v sezóne a v tabuľke Premier League je momentálne na 8. mieste (13 bodov, pozn.).