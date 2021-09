Tri regióny Poľska zrušili po tlaku Európskej únie svoje uznesenia namierené proti LGBT ľuďom

Tri poľské regióny v pondelok odhlasovali zrušenie uznesení z roku 2019, ktoré ich vyhlasovali za zóny bez „LGBT ideológie“.

Podkarpatské, Lubelské a Malopoľské vojvodstvo tak spravili po tom, čo Európska komisia pohrozila zablokovaním finančných prostriedkov, informuje spravodajský portál BBC. K rovnakému kroku už minulý týždeň pristúpilo Svätokrížske vojvodstvo.

Zablokovali by vyše sto miliónov

Miestne orgány v oblastiach začali prijímať uznesenia, pretože kampane za práva LGBT ľudí podľa nich predstavujú útok na tradičné, katolícke hodnoty.

V roku 2019 podobné rezolúcie prijalo takmer sto ďalších regiónov, čo sa však stretlo s nevôľou Európskej únie, podľa ktorej porušili zákony o diskriminácii.

Európska komisia neskôr vyzvala päť veľkých regiónov na zrušenie uznesení, pričom pohrozila, že ak by zostali v platnosti, zablokovala by do 126 miliónov eur pre ich miestne samosprávy z eurofondov.

Porušovanie práv LGBT ľudí

Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro finančný nátlak z Bruselu označil za vydieranie a „útok na Poľsko a miestne samosprávy“.

Vzťahy párov rovnakého pohlavia Poľsko zákonne neuznáva, pričom tam tiež nemôžu adoptovať deti.

Európske orgány upozorňujú na porušenie práv LGBT ľudí v Poľsku, ktoré podľa nich porušujú európske zákony o diskriminácii, a Európska komisia v júli v tejto súvislosti oznámila aj právne kroky proti Varšave.