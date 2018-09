Tri zásady, ktoré majú napredujúce firmy vo svojej DNA

BRATISLAVA 1. októbra 2018 (WBN/PR) – Svet sa mení neustále. Firmy, ktoré vytvárajú podmienky na to, aby sa im dokázali prispôsobovať, budú mať väčšie šance na úspech.

Každý podnikateľ si vydýchne, keď sa neistota a turbulencie začiatkov zmenia na zabehnuté procesy, stabilný tím ľudí a pravidelný príjem. No prílišná istota a sústredenosť na to, čo doposiaľ fungovalo, paradoxne bránia firmám inovovať a reagovať na neustále sa meniace prostredie. Čo v krátkodobom horizonte prináša úľavu, môže v tom dlhodobom znamenať problémy. O inováciách sa síce ľahko hovorí, no dopracovať sa k nim je ťažšie. Firmy, ktorým sa to nedarí, často zabúdajú na tieto veci:

Počúvať, čo hovoria zákazníci

Samozrejme, inovovať len preto, aby sa niečo zmenilo, je nezmysel. Ani ten najgeniálnejší nápad na trhu neobstojí, ak nevychádza z potrieb alebo problémov zákazníkov. Je mnoho spôsobov, ako zistiť, čo potrebujú. Sociálne siete, fóra, zákaznícka podpora. Všade tam sa dozviete, čo ľudia chcú, ako vás hodnotia a akým spôsobom využívajú váš produkt. Ak potrebujete presnejšie informácie, môžete vyskúšať zákaznícke prieskumy či hĺbkové rozhovory. To všetko vám napovie, kde je priestor na zlepšenie a ako zákazníkom vyhovieť čo najlepšie.

Je veľmi pravdepodobné, že sa dopracujete k mnohým nápadom. Skôr než sa pustíte do ich realizácie, treba starostlivo zhodnotiť, či sú vôbec uskutočniteľné, koľko by to stálo a či je vo firme dosť ľudí na riadenie a realizáciu.

Podporovať experimenty

Aj keď sa neustále hovorí o inovatívnych firmách, sú to ľudia, kto inovuje. Akákoľvek snaha prísť s niečím novým stroskotá, ak nebudú mať priestor prichádzať s nápadmi, testovať ich a niekedy aj zlyhať. Nemusí hneď ísť o zásadné zmeny. Môžu to byť malé pilotné projekty, kde si firma otestuje potenciálne prínosy a prekážky, personál bude viac motivovaný prebrať iniciatívu a zodpovednosť, robiť samostatné rozhodnutia či učiť sa pracovať s vlastným rozpočtom. Ak sa náhodou niečo nepodarí, bude to iba malý nezdar. Ak sa však projekt ukáže ako životaschopný, môže sa uviesť do praxe vo veľkom.

Delegovať úlohy a zodpovednosti

Každý nápad v začiatkoch sprevádza nadšenie a odhodlanie. Problém je, že ak chce mať vedenie firmy absolútnu kontrolu a posledné slovo pri všetkom, veci sa začnú spomaľovať na neustálom pripomienkovaní a hľadaní kompromisov, až sa celá snaha skončí na mŕtvom bode. Zverte aspoň časť právomocí najšikovnejším ľuďom vo svojom tíme. Treba pri tom dbať o to, aby bola zodpovednosť jasne rozdelená, aby boli známe konkrétne ciele a tie boli zrozumiteľne formulované do čiastkových úloh. Netreba zabúdať na priebežné hodnotenie toho, ako sa nápad darí realizovať, či speje k úspešnému výsledku, alebo je načase dať mu červenú.

Inovácie sú pre firmu jedným z najlepších spôsobov, ako získať náskok pred konkurenciou. Nikto vám však presne nepovie, čo by to malo byť, až kým s tým sami neprídete.

