Slovenské hliadky získali dve striebra na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov

Prvý súťažný deň na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove vyniesol Slovensku dve strieborné medaily.

Postarali sa o ne hliadka kanoistov v kategórii do 23 rokov v zložení Marko Mirgorodský, Martin Dodok, Ľudovít Macúš a tím juniorských kanoistiek Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková, Ivana Chlebová.

Nad sily Slovákov medzi kanoistami do 23 rokov boli len Taliani, ktorí v úvode júla triumfovali aj v rovnakej súťaži na ME v Liptovskom Mikuláši. Mirgorodský, Dodok a Macúš absolvovali krakovskú trať bez trestných sekúnd a o dve stotiny sekundy sa zaradili pred bronzových Čechov.

Juniorské kanoistky SR Luknárová, Paňková a Chlebová síce spolu s víťaznými Taliankami nazbierali najmenej trestov (po 4 penalizácie), no na trati boli pomalšie v porovnaní s Taliankami o viac ako deväť sekúnd. Pôvodne sa pred Slovenky dostali aj Češky, ale tie neskôr dostali ešte štyri trestné sekundy a klesli na tretiu priečku.

V ďalších súťažiach sa slovenským lodiam nedarilo podľa predstáv.

Medzi juniormi 3xC1M skončilo trio Ľudovít Macúš, Juraj Mráz a Juraj Dieška piate, juniorské kajakárky Zuzana Paňková, Kristína Ďurecová a Ivana Chlebová obsadili 14. priečku (spolu 54 trestných sekúnd). Juniorskí kanoisti Matúš Štaffen, Matej Blaščík, Iľja Burian nazbierali až 14 trestných sekúnd a napokon ich klasifikovali na 12. stupienku.

Medzi „dvadsaťtrojkárkami“ boli kajakárky Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Simona Maceková až dvanáste, pretože za nesprávny prejazd bránkou číslo 5 dostali 50-sekundovú penalizáciu. Kanoistky Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Simona Maceková v kategórii do 23 rokov obsadili so šiestimi trestnými sekundami piatu pozíciu, kajakári Radoslav Mikó, Adam Gonšenica, Jakub Stanovský s ôsmimi sekundami penalizácie skončili na 12. priečke.

Na minuloročných MS tejto úrovne v Taliansku získali slovenskí reprezentanti spolu tri medaily – po jednej zlatej, striebornej a bronzovej. Najcennejší kov získala hliadka kajakárok do 23 rokov, zostávajúce dva si vyjazdila vtedy ešte juniorka Soňa Stanovská – striebro v kajaku a bronz v kanoe.

Najúspešnejšou krajinou utorkových súťaží hliadok bolo Francúzsko, ktoré ovládlo štyri z ôsmich kategórií.

V stredu a vo štvrtok sú na programe kvalifikácie individuálnych súťaží.

MS juniorov a pretekárov do 23 rokov

Krakov – utorok

JAZDCI DO 23 ROKOV

3xC1M: 1. Taliansko 94,69 (0), 2. SLOVENSKO (Marko Mirgorodský, Martin Dodok, Ľudovít Macúš) 96,51 (0), 3. Česko 96,53 (2)

3xK1Ž: 1. Francúzsko 104,77 (2), 2. Česko 107,20 (2), 3. Nemecko 108,21 (4), … 12. SLOVENSKO (Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Simona Maceková) 157,69 (52)

3xC1Ž: 1. Česko 108,52 (0), 2. Francúzsko 112,06 (4), 3. Austrália 119,54 (6), … 5. SLOVENSKO (Soňa Stanovská, Monika Škáchová, Simona Maceková) 121,93 (6)

3xK1M: 1. Francúzsko 89,83 (0), 2. Slovinsko 90,72 (2), 3. Španielsko 92,23 (2), … 12. SLOVENSKO (Radoslav Mikó, Adam Gonšenica, Jakub Stanovský) 102,62 (8)

JUNIORI

3xC1M: 1. Francúzsko 100,74 (2), 2. Nemecko 101,64 (0), 3. Veľká Británia 103,30 (0), … 5. SLOVENSKO (Ľudovít Macúš, Juraj Mráz, Juraj Dieška) 105,89 (4)

3xK1Ž: 1. Francúzsko 105,41 (0), 2. Veľká Británia 107,40 (4), 3. Česko 108,21 (4), … 14. SLOVENSKO (Zuzana Paňková, Kristína Ďurecová, Ivana Chlebová) 167,42 (54)

3xC1Ž: 1. Taliansko 120,44 (8), 2. SLOVENSKO (Emanuela Luknárová, Zuzana Paňková, Ivana Chlebová) 129,66 (8), 3. Česko 130,74 (14)

3xK1M: 1. Veľká Británia 91,49 (0), 2. Česko 94,25 (0), 3. Nemecko 95,41 (0), … 12. SLOVENSKO (Matúš Štaffen, Matej Blaščík, Iľja Burian) 115,83 (14)

Zostávajúci program MS juniorov a pretekárov do 23 rokov v poľskom Krakove:

streda 17. júla: kvalifikácie súťaží pretekárov do 23 rokov (9.00)

štvrtok 18. júla: kvalifikácie súťaží juniorov (9.00)

piatok 19. júla: semifinále a finále C1M, K1Ž pretekárov do 23 rokov (9.00 a 11.20), semifinále a finále C1M, K1Ž juniorov (14.00 a 16.20)

sobota 20. júla: semifinále a finále C1Ž, K1M pretekárov do 23 rokov (9.00 a 11.35), semifinále a finále C1Ž, K1M (14.00 a 16.35)

nedeľa 21. júla: súťaže v extrémnom slalome (9.00)