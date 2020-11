Triumf Bidena je príležitosťou pre transatlantické partnerstvo, tvrdí šéf nemeckej diplomacie

Nemecký minister zahraničia Heiko Maas tvrdí, že zvolenie Joea Bidena do funkcie prezidenta USA predstavuje príležitosť pre „novú dohodu“ v transatlantických vzťahoch.

Tá by podľa neho mohla pozdvihnúť úzku spoluprácu medzi Amerikou a Európou a zároveň zviditeľniť obyvateľov „starého kontinentu“ na svetovej scéne.

Jednostranné vzťahy

„Volebné víťazstvo Joea Bidena znamená konkrétne jednu vec – nové príležitosti pre transatlantické partnerstvo,“ uviedol 54-ročný Maas.

Šéf nemeckej diplomacie poznamenal, že vzťahy s USA boli v ostatných štyroch rokoch často jednostranné.

„Administratíva alebo Biely dom o niečom rozhodli, postavili sa pred nás a my sme sa s tým museli vyrovnať. To nie je spolupráca, ktorú sme si priali a naďalej želáme. Potrebujeme akúsi novú dohodu v transatlantickom partnerstve, ktorej základ by spočíval v medzinárodných výzvach a medzinárodných riešeniach, a nie v politike America First alebo Europe First,“ dodal Maas.

Aktívny hráč

Nemecký diplomat vyslovil nádej, že nastupujúca Bidenova administratíva urobí z USA opäť „aktívneho hráča“ na svetovej scéne.

Dúfa, že Spojené štáty sa pripoja k ostatným krajinám v riešení globálnych výziev, ako sú zmeny klímy, migrácia a pandémia koronavírusu. Zároveň podotkol, že pre Európu to neznamená „čas oddychu“.

„My v Európe si musíme zvyknúť prevziať väčšiu zodpovednosť, prinajmenšom za naše bezprostredné záležitosti a problémy v susedstve,“ doplnil Maas a ako príklad uviedol nedávne snahy o podporu bezpečnosti v severnej Afrike a priľahlom regióne Sahel.