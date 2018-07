Trnava ide do Mostaru s tesným náskokom, v predkole Ligy majstrov nastúpi v oklieštenej zostave

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Gól domáceho krídelníka Erika Jirku v 79. min aj pred prázdnymi tribúnami Štadióna Antona Malatinského znamenal tesné víťazstvo futbalistov Spartaka Trnava nad HŠK Zrinjski Mostar 1:0 v minulotýždňovom prvom zápase 1. predkola Ligy majstrov 2018/2019.

Úradujúci slovenský šampión pred odvetou, ktorá sa uskutoční v stredu 18. júla o 19.00 h na trávniku šesťnásobného majstra Bosny a Hercegoviny, má lepšiu východiskovú pozíciu na postup. Duel na Štadióne pod Bielym vrchom v Mostare rozhodujú arbitri z Rakúska: hlavným je Julian Weinberger, na čiarach mu budú pomáhať Maximilian Kolbitsch a Andreas Heidenreich.

Oklieštené zloženie Trnavy

Výprava trnavského mužstva po utorkovom leteckom presune z Piešťan do Mostaru mala v pláne ubytovať sa v pútnickom mestečku Medžugorie, vzdialenom približne 30 km od dejiska odvetného stretnutia. Nový český kouč „andelov“ Radoslav Látal nemôže rátať so zranenými Jánom Vlaskom, Štefanom Pekárom či Antonom Slobodom, k dispozícii nie je ani potrestaný Vachtang Čanturišvili, ktorý videl v prvom meraní síl proti HŠK Zrinjski červenú kartu. Naopak, do tímu sa vracia skúsený stopér Martin Tóth. Napriek oklieštenému zloženiu nenastúpia „spartakovci“ v Mostare s roztrasenými kolenami.

„Chceli sme domáci zápas odohrať bez inkasovania, na nulu vzadu, čo sa nám podarilo. Nadstavbou k tomu je strelený gól, na takýto moment sme čakali. Výsledok 1:0 je solídny do odvety,“ skonštatoval 48-ročný tréner Látal, ktorý sa ešte vrátil k minulotýždňovému duelu: „V prvom polčase sme hrali dobre v defenzíve, súpera sme nepustili do vážnejšej príležitosti. Žiaľ, viazla nám finálna časť. Získali sme loptu v nebezpečných priestoroch, ale neboli sme schopní ju zakončiť. Trochu nás to brzdilo. Sme len v polčase, v stredu večer v Mostare nás čaká ešte veľa práce.“

Odveta bude náročná

Gólovým hrdinom prvej vzájomnej konfrontácie v trnavskej City Arene bol Erik Jirka, ktorý zužitkoval ideálny pas od českého novica v tíme Jakuba Radu a preloboval brankára hostí Ivana Brkiča. „Po krásnom vysunutí od Jakuba som mal už iba veľmi jednoduchú úlohu – zasunúť to do bránky. Myslím si, že skórovať už nebolo zložité. Keď brankár takto vybehne až takmer na šestnástku, tak sa už dá ľahko obstreliť,“ poznamenal 20-ročný mládežnícky reprezentant SR Jirka a doplnil: „Dôležité je, že sme nedostali gól. Do odvety pôjdeme s tým, aby sme neinkasovali, ale naopak nejaký dali.“

Pilier defenzívnych radov FC Spartak Boris Godál uviedol: „Myslím si, že sme si užili premiéru v predkole Ligy majstrov. Uhrali sme vzadu nulu, podarilo sa nám streliť gól, takže polovica roboty je za nami. Ešte je tu však odveta, ktorá bude náročná.“ Nový letný prírastok do trnavského kádra Erik Grendel, ktorý prišiel z poľského Górnika Zabrze, odohral minulý týždeň 78 minút a snažil sa presnými prihrávkami hľadať spoluhráčov i zakončovať. „Splnili sme náš cieľ. Domácim víťazstvom, navyše bez inkasovaného gólu, sme si zvýšili šance na postup. Nič sa však neskončilo, musíme to dobojovať vonku. Súpera máme dobre zmapovaného,“ vyjadril sa 29-ročný stredopoliar pre klubový web.

Mostar doma s iným štýlom

Tréner HŠK Zrinjski Ante Miše po prvom dueli v Trnave uviedol, že to bol zápas dvoch výkonnostne vyrovnaných mužstiev. „Chceli sme kontrolovať hru, to bol náš plán. Po vylúčení Čirjaka v 70. minúte sme museli zmeniť taktiku. Gól sme dostali po nešťastnej akcii, neskladáme však zbrane. Je za nami len prvý polčas, doma budeme hrať rozhodne inak, celkom iným štýlom. Bude to iný zápas. Verím, že si v odvete utvoríme viac šancí, viac zariskujeme a budeme úspešní,“ poznamenal 51-ročný rodák z Vukovaru.

Ak futbalisti Trnavy preniknú do ďalšej kvalifikačnej fázy o účasť v hlavnej súťaži, v 2. predkole Ligy majstrov (termíny: 24. alebo 25. 7., resp. 31. 7. alebo 1. 8.) si zmerajú sily s postupujúcim z dvojice úvodného kola FC Cork City (Ír.) – Legia Varšava (Poľ., výsledok prvého zápasu 0:1). Keď sa hráči Spartaka neprebojujú cez úvodnú prekážku z Mostaru, „presunú“ sa do majstrovskej vetvy 2. predkola Európskej ligy (termíny: 26. 7. /prvé zápasy/, 2. 8. /odvety/) a v ňom nastúpia proti zdolanému z dvojice FK Kukesi (Alb.) – FC Valletta (Malta, výsledok prvého duelu 0:0).