Trnava do odvety proti Crvenej zvezde bez Egha a Čanturišviliho, pre Látala je to výnimočný zápas

TRNAVA 13. augusta (WebNoviny.sk) – Tréner futbalistov Spartaka Trnava Radoslav Látal v utorňajšom domácom odvetnom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov (LM) 2018/2019 proti Crvenej zvezde Belehrad nemôže rátať so službami zraneného Marvina Egha.

Zápas pod taktovkou Hoľanďana

Jeden z oporných pilierov „andelov“ v uplynulej majstrovskej sezóne nebude k dispozícii na dôležitý súboj, ktorý sa na Štadióne Antona Malatinského začne o 20.30 h a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Holanďan Serdar Gözübüyük. „Egho nám bude chýbať. Marvin vypadol pre zranenie, ktoré si vyžiada desaťdňový odpočinok,“ vyjadril sa na pondelňajšej podvečernej predzápasovej tlačovej konferencii český kouč trnavského mužstva na margo neúčasti 24-ročného rakúskeho útočníka. Spartaku nepomôže ani gruzínsky krídelník Vachtang Čanturišvili.

Slovenský futbalový šampión má pred odvetou, ktorá sa uskutoční vo vypredanej City Arene, lepšiu východiskovú pozíciu ako srbský súper. Pred týždňom na belehradskej „Marakane“ dosiahli zverenci R. Látala priaznivú remízu 1:1, na prienik do play-off LM stačí „červeno-čiernym“ aj nerozhodný výsledok 0:0. V prípade postupu cez CZ Belehrad majú Trnavčania istú minimálne účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.

Odlišný zápas ako proti Legii

„Nič nie je ešte dokončené. V porovnaní s duelom 2. predkola s Legiou Varšava je to odlišný zápas, z Poľska sme si priviezli náskok 2:0, v Belehrade sa to skončilo 1:1. Crvena zvezda je kvalitnejší protivník ako Legia a favorit. Dôležitý bude začiatok utorňajšieho stretnutia, pôjdeme do neho s pokorou, ale s veľkým cieľom,“ skonštatoval 48-ročný Látal, ktorého zverenci sa na odvetný súboj európskeho pohára číslo jeden naladili sobotňajším presvedčivým víťazstvom 3:0 nad Michalovcami v zápase 4. kola Fortuna ligy:

„Nálada po tomto ligovom triumfe je dobrá. Súper z Belehradu však má tiež svoje ciele a je odhodlaný uspieť. V mužstve má veľké individuality, kvalitných ofenzívnych futbalistov, ktorí sa dokážu presadiť v hre jeden proti jednému. Jednoducho sa snažia donútiť súpera k chybám, rýchlo sa dostanú do prečíslenia a streľba zo stredných vzdialeností v ich podaní je mimoriadne nebezpečná. Vieme však, čo nás čaká. V odvete chceme podať disciplinovaný výkon a neurobiť chyby.“

Tvrdo pracovať a hrať srdcom

Hráč Spartaka Trnava Lukáš Greššák sa teší na utorňajší zápas. „Nálada v kabíne je super. Prešli sme už cez dve predkolá, musíme pracovať naďalej zodpovedne a so srdcom. Momentálne spávam dobre. Pre mňa je tento zápas 3. predkola Ligy majstrov proti Crvenej zvezde výnimočný, v kariére som taký ešte nezažil,“ priznal 29-ročný skúsený stredopoliar trnavského mužstva.

Vypredaný sektor hostí

Od stredy minulého týždňa je známe, že odvetný duel Spartaka s CZ Belehrad bude vypredaný. V Trnave nechcú nič nechať na náhodu aj pokiaľ ide o bezpečnosť. „Dlhodobo pracujeme na situácii ohľadom tohto zápasu s Krajským policajným zborom v Trnave. Delegát Európskej futbalovej únie (UEFA) z Nemecka bude v utorok predpoludním kontrolovať všetky náležitosti, ktoré by mohli narušiť zápas. My sme po všetkých stránkach pripravení. Vieme, že Srbi organizujú početný výjazd. Očakávame plný sektor hostí 1870 miest, ďalšia stovka bude v novinárskych priestoroch či VIP. Budú sa vykonávať dôkladné prehliadky fanúšikov hosťujúceho mužstva i domácich priaznivcov,“ skonštatoval bezpečnostný manažér FC Spartak Trnava Vladimír Stúpala.

Postupujúci z tejto konfrontácie 3. predkola LM nastúpi v ďalšej fáze proti lepšiemu z dua RB Salzburg (Rak.) – Škendija Tetovo (Maced., výsledok prvého zápasu 3:0). V prípade vyradenia Crvenou zvezdou Belehrad bude Trnava čeliť v play-off Európskej ligy 2018/2019 slovinskej Olimpiji Ľubľana alebo fískemu klubu HJK Helsinki (prvý duel 3:0).