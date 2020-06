Trnava po dlhých rokoch nebude mať jarmok, mesto chce vymyslieť náhradný program

Tradičný trnavský jarmok v tomto roku po prvýkrát po dlhých rokoch nebude. Dôvodom sú podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré zrejme neumožnia do konca roka organizovať podujatia s viac ako tisíckou návštevníkov. Tohtoročný Trnavský jarmok sa mal konať v polovici septembra.

Prídu o desiatky tisíc eur

K jarmoku v Trnave patria stovky stánkov s rôznym tovarom, ale aj desaťtisíce návštevníkov. „Trnavčania tento rok síce nebudú môcť jarmočiť, ako boli zvyknutí, no radi by sme im to vynahradili iným programom. Sledujeme, ako sa situácia vyvíja, a sme pripravení vymyslieť vhodnú alternatívu v súlade s aktuálnymi opatreniami,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

Trnava rátala v tomto roku s príjmami od predajcov na úrovni 210-tisíc eur, z toho len stánkari mali zaplatiť 160-tisíc eur. Výdavky na organizáciu najväčšieho kultúrno – spoločenského podujatia v meste mali dosiahnuť 150-tisíc eur a zisk 60-tisíc eur.

Obľúbené aj za socializmu

Jarmoky majú v Trnave stáročnú tradíciu, v stredoveku sa konali aj niekoľkokrát za rok. Obľúbené boli aj v časoch socializmu, kedy boli príležitosťou na nákup inak nedostatkového tovaru. Po roku 1989 sa jarmok zatiaľ nekonal len jediný raz.

Tohtoročné jarmoky už zrušili aj mestá Hlohovec, Dunajská Streda, Galanta a viaceré ďalšie.