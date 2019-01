Trnava pred odchodom na sústredenie do Turecka zoštíhľuje káder, v tíme už nie je Schirtladze

TRNAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Výprava futbalistov úradujúceho slovenského majstra FC Spartak Trnava odcestuje koncom tohto týždňa na sústredenie do Turecka už bez Davita Schirtladzeho. Gruzínsky stredopoliar nenastúpil už ani v sobotňajšom prípravnom súboji proti maďarskému druholigovému Gyirmótu (0:2).

V najbližších dňoch sa rozhodne

„V súčasnosti sa s A-tímom nepripravuje, hľadá si nový angažmán,“ uviedol pre web trnavskyhlas.sk riaditeľ klubu Marek Ondrejka na margo 25-ročného rodáka z Tbilisi. Do nedeľňajšieho odletu na prípravu do „krajiny polmesiaca“ budú hráči 8. tímu po jesennej časti najvyššej slovenskej súťaže trénovať na umelej tráve v Senci.

V sobotu 26. januára ešte odohrajú v maďarskom Lipóte duel s Vasasom Budapešť. Vo výprave do Turecka bude 20 hráčov a traja brankári. Tréner Michal Ščasný má podľa už spomenutého portálu k dispozícii 30 hráčov, príde tak ešte k zoštíhleniu tímu.

Prípravu s „andelmi“ síce začal Lukáš Mihálik, vrátil sa však do druholigovej Lokomotívy Košice, kde bude pokračovať v hosťovaní. V najbližších dňoch sa rozhodne o tom, či v trnavskom klube budú pokračovať dvaja testovaní hráči – 32-ročný francúzsky stopér Thomas Phibel a 29-ročný ľavý obranca z FK Mladá Boleslav Miroslav Keresteš, ktorí proti spomenutému Gyirmótu odohrali polčas.

Yilmaza chce pomôcť Spartaku

O útočníka Kubilaya Yilmaza údajne prejavil interes FC DAC 1904 Dunajská Streda, na Žitnom ostrove hľadali náhradu po odchode útočníka Vakouna Issoufa Baya do Celticu Glasgow.

„Preverovali sme si túto informáciu aj priamo v Dunajskej Strede, na našu otázku sme však dostali odpoveď, že o tom nič nevedia. Samotný hráč sa nám vyjadril, že sa koncentruje na tréningy a Trnavu a bude šťastný, ak zostane v Spartaku a pomôže klubu zabojovať v lige o body a úspech v domácom pohári,“ skonštatoval Marek Ondrejka.

Kulhánek dostal predĺženie

Podľa slov riaditeľa trnavského klubu sa FC Spartak bude môcť v jarnej časti oprieť o služby skúsených futbalistov Matúša Čonku a Erika Grendela. „Hovoril som s nimi a zatiaľ sú nastavení na zotrvanie,“ uviedol Marek Ondrejka, ktorý na margo 28-ročného ľavého obrancu Čonku pre agentúru SITA poznamenal: „Osobne si nemyslím, že by od nás odišiel. Som s ním v kontakte na dennej báze a nemám informáciu, že by mal odísť. Stať sa môže čokoľvek, stále sme v období, že všetko sa vyvíja. Verím, že keď zotrval Grendel, už by nemal odísť žiaden hráč.“

V mužstve zostáva aj český defenzívny stredopoliar Jiří Kulhánek. „V decembri sa mu končilo hosťovanie, ale dohodli sme sa na predĺžení do konca jarnej časti. Takže môžeme rátať aj s ním.“

Urgentne riešia post stopéra

S tréningom po zranení začali už aj dlhodobí maródi Anton Sloboda a Ivan Hladík, do zápasového rytmu zatiaľ nenastupujú. Zo zdravotných dôvodov chýbali cez víkend v dueli proti Gyirmótu vo víkendovej zostave Tomáš Brigant, Patryk Malecki, Fabian Miesenböck, Jakub Rada, Dobrivoj Rusov či Andrej Lovás.

V Spartaku potrebujú urgentne riešiť post stopéra. „Je to pre nás problémová pozícia, intenzívne sa tým zaoberáme. Chceli by sme to mať vybavené do nedele, keď odcestujeme do Turecka. Je to pre nás kľúčová pozícia, pretože práve tam bolo najviac odchodov. Prišli sme o Godála, Tótha, Oravca i Greššáka, ktorý tam niekedy hral. Zostal nám iba Hladík,“ vyjadril sa pre agentúru SITA Marek Ondrejka.

Zároveň však pridal, že v príprave sa zatiaľ dobre ukazujú v strede defenzívny mladíci z dorastu Gergely Tumma a Ivan Mesík, predpoklady stať sa členom A-tímu majú aj stredopoliari Kristián Mihálek a Alexander Horvát.