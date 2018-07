Trnava sa premiérovo predstaví v Lige majstrov, tribúny v zápase proti Mostaru budú prázdne

TRNAVA 11. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Spartaka Trnava pod vedením Srba s britským občianstvom Nestora El Maestra po dlhých 45 rokoch získali v uplynulej sezóne 2017/2018 majstrovský titul, okrem premiérového slovenského ligového primátu sa predtým tešili päťkrát aj v bývalom Česko-Slovensku (1968, 1969, 1971, 1972, 1973).

V Európskom pohári majstrov (EPM) sa Trnavčania najďalej prebojovali v ročníku 1968/1969, keď stroskotali až v semifinále proti holandskému Ajaxu Amsterdam (výsledky: 0:3 /vonku, hralo sa 13. 4. 1969/, 2:0 /doma, 24. 4. 1969/), teraz sa predstavia prvýkrát v prestížnej Lige majstrov (LM).

Trest za rasistické prejavy

Júnový žreb vo švajčiarskom Nyone prisúdil „andelom“ v 1. predkole najprestížnejšej európskej pohárovej klubovej súťaže HŠK Zrinjskí Mostar. Zverenci nového českého trénera Spartaka Radoslava Látala nastúpia v prvom vzájomnom dueli proti šesťnásobnému šampiónovi Bosny a Hercegoviny v stredu 11. júla o 18.00 h, odveta je na programe o týždeň neskôr 18. 7. o 19.00 h v Mostare.

„Máme zostrihané viaceré ich zápasy, ktoré sme sledovali. Mužstvo Mostaru je pohromade tri roky. Ich herný štýl sa nemení. Dopĺňajú sa jedným alebo dvoma hráčmi. V kádri má technických futbalistov, hrajú aktívne, nestrácajú loptu. Sú silní pri štandardných situáciách. Na ich pôde nás čaká búrlivé prostredie. Ihrisko je v horách, kde vzduch necirkuluje. Sme však pripravení na všetko,“ cituje oficiálna internetová stránka trnavského klubu slová 48-ročného kouča Spartaka Látala.

Jeho zverencov limituje skutočnosť, že v stredajšom úvodnom vystúpení proti HŠK Zrinjski sa na Štadióne Antona Malatinského nebudú môcť spoľahnúť na podporu fanúšikov. Európska futbalová únia (UEFA) potrestala trnavský klub za rasistické prejavy priaznivcov Spartaka a následné výtržnosti vo Viedni proti domácej Austrii v zápase 3. predkola Európskej ligy (hralo sa 28. júla 2016) pokutou viac ako 80 000 eur a odohraním dvoch duelov pred prázdnymi tribúnami. V „obmedzenom“ režime napokon bude „iba“ stredajší súboj, pôvodne dvojzápasový dištanc UEFA zmiernila Trnave na polovicu. „Malá nevýhoda to určite je. Predovšetkým tým, že budeme bez fanúšikov. To je veľký deficit,“ priznal kouč trnavského mužstva Radoslav Látal a doplnil: „Pôjde o neobvyklú atmosféru, nič s tým však nespravíme. Musíme sa pobiť o postup.“

Trnavu trápi ofenzíva

Prezident FC Spartak Dušan Keketi st. skonštatoval: „Zrinjski nebude jednoduchý súper. Postup bude veľmi ťažký. Úvodný duel sa hrá u nás, čo vnímam ako nevýhodu, keďže stretnutie neuvidia diváci. Musíme urobiť všetko, aby sme si utvorili nádejnú pozíciu pred odvetou.“ Brankár Martin Chudý ešte po žrebe uviedol: „Môžeme byť spokojní. Papierovo boli i ťažší súperi. Rozhodne sa na ihrisku. Čakajú nás dva náročné duely. Verím, že sa nám podarí odohrať dve kvalitné zápolenia. Teším sa na to.“

Zdravotný stav v kádri „andelov“ je nelichotivý. Zranenie trápi Antona Slobodu, Jána Vlaska, Štefana Pekára, Andreja Lovása i novú akvizíciu Erika Grendela. „Ťažko povedať, kedy ich uvidíme na ihrisku. Sloboda má posunutú platničku, patálie mal už skôr. V jeho prípade je to individuálne. Môže ísť o štyri dni, ale i štrnásť. Vlaska trápi kosť pri malíčku. Je to bolestivé, ale nič vážne. Doktor mu naordinoval desaťdňové voľno,“ cituje klubový web slová kouča Spartaka Látala, ktorý ďalej poznamenal: „V minulotýždňovej stredajšej generálke proti Baníku Ostrava (domáca prehra 0:1, pozn.) si narazil rebrá Grendel, čo je tiež nepríjemné. Musel ísť do nemocnice. S kolenom dlhší čas laboruje Vachtang Čanturišvili. Je toho viac ako dosť. Lovása čaká operácia, Pekár začína s tréningom. Päť alebo šesť hráčov nám vypadlo. Toto všetko ma mrzí a trápi. Neustále s tým bojujeme. Niekto sa uzdraví a po generálke s Ostravou máme takmer troch hráčov mimo. Dokonca Marvin Egho sa sťažoval na bolesť slabín.“

Pokiaľ ide o herný systém, nový kouč skúšal 3-5-2, ale aj „klasiku“ – na štyroch obrancov. „Nechcel som meniť veľa vecí, ktoré majú chalani vžité. Keď hráme v štyroch, v strede poľa vznikajú problémy a nefunguje to ideálne. Na 3-5-2 sme sa pripravovali týždeň. Skúsili sme to v ostrom zápase. Prvý polčas nebol tak hrozný. Je to jeden z variantov, ktorý môžeme použiť či už na Mostar alebo vo Fortuna lige. Pracujeme na oboch systémoch. Uvidíme. Všetko záleží od zranení,“ zdôraznil Látal a dodal: „To, čo je v tomto mužstve kvalitné, je defenzíva. Na tom stavali aj v minulej sezóne. V hlbokom bloku vedia chalani veľmi dobre brániť. Žiaľ, trochu mi chýba vyššie držanie lopty. Nestratiť ju pod tlakom. Sme schopní pokaziť jednoduchú loptu na dva metre. Trápi nás ofenzíva, musíme ju zlepšiť. Je potrebné sa tlačiť do zakončení, vyvíjať aktivitu. Potrebujeme na tom pracovať.“

Súper nebude hrať defenzívne

Ak futbalisti Trnavy preniknú do ďalšej kvalifikačnej fázy o účasť v hlavnej súťaži, v 2. predkole LM (termíny: 24. alebo 25. 7., resp. 31. 7. alebo 1. 8.) si zmerajú sily s postupujúcim z dvojice úvodného kola FC Cork City (Ír.) – Legia Varšava (Poľ.). Keď sa „červeno-čierni“ neprebojujú cez úvodnú prekážku z Mostaru, „presunú“ sa do majstrovskej vetvy 2. predkola Európskej ligy (termíny: 26. 7. /prvé zápasy/, 2. 8. /odvety/) a v ňom nastúpia proti zdolanému z dvojice FK Kukesi (Alb.) – FC Valletta (Malta).

Futbalisti Trnavy sa konfrontovali s balkánskym súperom pred tromi rokmi: v 1. predkole Európskej ligy zásluhou gólu na trávniku súpera uspeli proti mužstvu z Bosny a Hercegoviny FK Olimpik Sarajevo. Po výsledku 1:1 na pôde protivníka im stačila v odvete na postup aj bezgólová remíza.

„Tešíme sa na duely s Trnavou, radi by sme zvládli konfrontáciu so Spartakom v prvom predkole. V stredu nechceme hrať iba defenzívne, ale pokúsime sa skórovať. Cieľom je dosiahnuť výsledok, ktorý nám dá dobré vyhliadky do odvety,“ poznamenal 51-ročný tréner HŠK Zrinjski a niekdajší chorvátsky reprezentant Ante Miše. Výprava súpera FC Spartak pricestovala v pondelok a ubytovala sa v hoteli v centre Trnavy.

Zápas povedú bieloruskí rozhodcovia

HŠK Zrinjski Mostar je 6-násobný majster Bosny a Hercegoviny, titul oslavoval v rokoch 2005, 2009, 2014, 2016, 2017 a 2018. V ostatnom ročníku dominoval v ligovej súťaži so 69 bodmi, druhý v klasifikácii Željezničar zaostal o šesť bodov. V sezóne 2007/2008 triumfoval v národnom pohári. Klub vznikol v roku 1905, svoje domáce zápasy hráva na Štadióne pod Bijelim Brijegom v Mostare s kapacitou 25 000 miest. Na európskej klubovej scéne sa Mostar predstavil aj v konfrontácii so slovenským zástupcom – a neuspel. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava v 2. predkole Ligy majstrov 2009/2010 vyradili HŠK Zrinjski po výsledkoch 0:1 (vonku) a 4:0 (doma). V uplynulej sezóne 2017/2018 skončil HŠK Zrinjski Mostar svoje účinkovanie v 2. predkole LM, nestačil na slovinský NK Maribor (výsledky: 1:2 /d/, 1:1 /v/).

Stredajší prvý zápas 1. predkola futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 FC Spartak Trnava – HŠK Zrinjski Mostar povedú na Štadióne Antona Malatinského – City Arene bieloruskí rozhodcovia. Hlavným je Denis Ščerbakov, na čiarach mu budú pomáhať Jurij Chomčenko a Andrej Getikov.