Trnava začala s výsadbou vysokých javorov z Talianska, cena za kus prevyšuje tisícdvesto eur

Mesto Trnava začalo v pondelok s výsadbou javorov poľných na Kukučínovej ulici. Stromy pochádzajú z Talianska, podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej ide o najväčšie stromy, aké sa doteraz v Trnave sadili.

Vysoké sú asi 9 metrov, ich koruny začínajú vo výške 230 – 240 centimetrov. Obvod kmeňa musí byť podľa zmluvy 45 – 50 centimetrov. Za 26 javorov mesto zaplatí viac ako 33-tisíc eur, cena jedného stromu je viac ako 1 200 eur.

Pridajú protikoreňové zábrany

Za ich vysadenie a za dodanie zavlažovacích vodných vakov zinkasuje odborná záhradnícka firma ďalších približne 12-tisíc eur. O stromy sa bude starať najbližšie dva roky.

Všetkých 26 javorov by malo byť vysadených do konca týždňa. V budúcnosti by nemali spôsobovať problémy so zdvíhaním chodníkov alebo cesty.

„K týmto stromom budeme hneď pri výsadbe dávať do výkopovej jamy aj protikoreňové zábrany, ktoré zabránia koreňom narúšať tieto povrchy,“ informovala Veronika Srdošová z referátu správy zelene Mestského úradu v Trnave.

Stromy z Holandska nevyhovovali

Na Kukučínovej ulici vyrúbali stromy počas jej rekonštrukcie v roku 2019 napriek nesúhlasu obyvateľov. Radnica pôvodne dostala povolenie len na výrub pätnástich javorov, briez a smrekov.

Neskôr padlo rekonštrukcii za obeť aj ďalších dvanásť stromov, pretože ich korene siahali pod cestu, ktorá prechádzala obnovou. Stromy mohli mať podľa niektorých obyvateľov ulice približne osemdesiat rokov.

Javory poľné sa mali na Kukučínovej ulici sadiť už koncom minulého roka. Mesto Trnava však zásielku stromov privezených z Holandska neprevzalo, pretože podľa Veroniky Majtánovej nespĺňali požadované parametre.