Trnava získala talentovaného mladíka, slovenský reprezentant prichádza zo Žiliny

Fortunaligový futbalový klub FC Spartak Trnava získal do svojho kádra talentovaného stredopoliara Martina Gamboša. Ako informuje oficiálny web „červeno-čiernych“, slovenský reprezentant v kategórii do 21 rokov prichádza do Trnavy z konkurenčného MŠK Žilina.

Dvadsaťjedenročný mladík síce v uplynulej sezóne pôsobil v rodnej Žiline, no futbalové skúsenosti zbieral dlhé roky v Nemecku. Už ako 12-ročný odišiel do Regensburgu, odtiaľ v roku 2014 zamieril do Bavorska do tímu TSV 1860 Mníchov.

„Veľmi sa teším z príchodu mladého, talentovaného a navyše slovenského hráča. Verím, že Martin sa čoskoro v tíme aklimatizuje, zabojuje o post v základnej jedenástke a z hosťovania s opciou sa stane trvalý prestup. Všetko má však vo svojich rukách. Prajem mu veľa športového šťastia a aby sa v Trnave cítil ako doma,“ povedal pre oficiálny web trnavského klubu športový riaditeľ Spartaka Andrej Kostolanský.

Gamboš sa pre Trnavu rozhodol už skôr. „Je to skvelý klub. Hrá dobrý a kombinačný futbal, na zápasoch panuje vynikajúca atmosféra. Aj mesto je pekné a mne v tejto chvíli nič viac nechýba. Je tu veľa výborných futbalistov, všetci chcú hrať a viem, že o miesto sa musím pobiť. Urobím všetko pre to, aby som bol pre tím prínosom,“ prezradil mladík.

V kabíne Spartaka Trnava je v súčasnosti mnoho hráčov do 25 rokov, ktorí aj dostávajú šancu na trávniku. Okrem legionárov Filipa Dangubiča, Alexa Sobczyka, Lucasa Lovata a Rafaela Tavaresa sú medzi nimi aj Slováci – Matej Jakúbek, Timotej Záhumenský, Marko Kelemen či Ivan Mesík.