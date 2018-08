Trnava získala výraznú posilu, na hosťovanie prichádza slovenský reprezentant z Plzne

TRNAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Bakoš bude v jesennej časti sezóny 2018/2019 hosťovať z Plzne v Spartaku Trnava.

Informáciu priniesol oficiálny web českého družstva a potvrdil to aj Spartak na sociálnej sieti. Tridsaťpäťročný útočník hral v Plzni od roku 2009, na dve sezóny si „odskočil“ do konkurenčného Liberca.

V jeseni by nebol herne vyťažený

Tréner Pavel Vrba v Plzni chce pracovať s troma hrotovými útočníkmi, pre Bakoša nezostalo miesto. „Marek Bakoš patrí medzi najväčšie osobnosti našej klubovej histórie. Pre klub odviedol služby na ihrisku aj mimo neho a je veľmi uznávaný aj medzi našimi fanúšikmi. Všetci v klube si ho vážime pre jeho skvelý charakter. Marek by v jeseni nebol herne príliš vyťažený, preto sme sa s ním dohodli na hosťovaní v Trnave,“ vysvetlil generálny manažér Plzne Adolf Šádek.

Marek Bakoš do Trnavy odcestoval vo štvrtok popoludní. „Viktorku mám v srdci, takže nejde o ľahké lúčenie. Na druhej strane chcem byť často na ihrisku a nastupovať pravidelne, preto idem na hosťovanie,“ povedal Marek Bakoš.

Okrem Bakoša ešte jeden transfer

Tréner Spartaka Trnava Radoslav Látal avizoval možný príchod Bakoša po utorkovom postupe cez poľskú Legiu Varšava do 3. predkola Ligy majstrov.

„Bol by som rád, keby sa nám podarilo podpísať Mareka Bakoša z Plzne. Okrem toho plánujeme ešte jeden transfer, pretože sezóna je dlhá a čaká nás veľa zápasov. Konkurencia v mužstve je potrebná. Jeho miesto je v útoku, v takom prípade by sme mohli hrať na dvoch útočníkov. Nemôžeme absolvovať súťažné zápasy každé tri dni s 12-13 hráčmi. Bakoš je jedna z možností, s hráčom komunikujeme. Máme v hľadáčiku aj ešte jedného kvalitného futbalistu. Veľmi rád by som týchto hráčov privítal do klubu, boli by pre nás posily,“ skonštatoval v utorok večer Látal.

Zatiaľ nie je známe, či Marek Bakoš bude môcť nastúpiť za Spartak v 3. predkole LM proti srbskej Crvenej zvezde Belehrad.