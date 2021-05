Trnavčania nepredĺžili sériu víťazstiev, o Európu si to najbližšie rozdajú so Žilinou

Futbalisti FC Spartak Trnana nenatiahli víťaznú sériu vo Fortuna lige na sedem zápasov. Tri kolá pred koncom nadstavbovej časti skupiny o titul aj celej súťaže iba remizovali na trávniku FC ViOn Zlaté Moravce / Vráble 0:0 a na treťom mieste tabuľky majú 6-bodový náskok pred hráčmi MŠK Žilina.

Tí ich ešte teoreticky môžu predstihnúť v súboji o tretiu priečku a účasť v predkole Európskej konferenčnej ligy. Už najbližšiu nedeľu Trnava privíta práve Žilinu a môže sa rozhodnúť o treťom mieste tabuľky.

Trnavčania si chcú potvrdiť tretie miesto

„Zlaté Moravce hrali v hlbokom bloku a dobre bránili. Ak by sme však premenili naše príležitosti, zápas by sa vyvíjal inak. Bohužiaľ, tentoraz to tam nepadlo. Musíme sa sústrediť na ďalší víkend. Rozdáme si to so Žilinou o Európu,“ povedal obranca Kristián Koštrna na webe.

„Máme ešte dva zápasy, aby sme potvrdili naše tretie miesto. Určite to chceme uzavrieť už v tom najbližšom, keď na domácom ihrisku privítame Žilinu. Verím, že budeme úspešní a definitívne si zaistíme tretie miesto a pohárovú miestenku,“ potvrdil odhodlanie španielsky stredopoliar Dani Iglesias, ktorý prvýkrát odohral celý zápas v drese Trnavy.

Goljan si otvoril strelecký účet

Žilinčania si v ôsmom nadstavbovom kole schuti zastrieľali a Trenčanov doma zdolali 5:3 (1:1). Skvelým nástupom do druhého polčasu si vybojovali náskok 5:1, v posledných desiatich minútach bojovní hostia znížili na konečných 3:5. V 76. min strelil piaty gól Žiliny 20-ročný útočník Adam Goljan, ktorý si tým otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej súťaži. Gól strelil dve minúty po svojom príchode na ihrisko.

„V druhej polovici sme zobrali opraty stretnutia do vlastných rúk. Vyzeralo to na debakel hostí, ale vidíme, že keď niečo podceníme, príde trest. Dostali sme úplne zbytočne dva góly. Divákom, ktorí prišli, patrí určite veľké poďakovanie. Dúfam, že nabudúce ich príde aj pri takýchto opatreniach znova viac,“ komentoval tréner Žilinčanov Pavol Staňo na klubovom webe.

„Som veľmi vďačný za prvý gól. Vahan ma pekne našiel, potom sa ku mne ešte odrazila lopta, a už som sa to snažil len dobre uložiť. Celkovo to bol veľmi dobrý zápas. Myslím, že v prvom polčase bol Trenčín aj lepším mužstvom, vypracovali si viac šancí, ale my sme dobre zareagovali vstupom do druhého polčasu. Pomohla nám aj červená karta na strane hostí. Touto výhrou sa môžeme odraziť do ďalších súbojov a verím, že posledné kolá ešte dobojujeme na maximum tak ako doteraz,“ komentoval Adam Goljan, cituje ho mskzilina.sk.

Sedem fanúšikov získalo permanentku

Sobotňajší zápas pod Dubňom sledovalo oficiálne sedem fanúšikov, ktorí splnili prísne protipandemické nariadenia.

„Aj týmto im ďakujeme za podporu a na ďalšiu sezónu majú od nás permanentku zdarma,“ napísalo vedenie MŠK Žilina.

Všetky tromfy má v rukách Slovan

O domácom futbalovom titule môže byť rozhodnuté už v nedeľu večer. Obhajca ŠK Slovan Bratislava má všetky tromfy v rukách, keďže na čele má náskok 7 bodov pred FK DAC 1904 Dunajská Streda a práve tohto súpera privíta od 18.00 h na vynovenom Tehelnom poli.

Ak Slovan neprehrá, bude sa v predstihu tešiť z úspešnej obhajoby. V Bratislave to bude aj súboj o prvé miesto v poradí kanonierov. Venezuelčan Eric Ramírez z Dunajskej Stredy je aktuálne na čele so 16 gólmi, Brazílčan Ratao zo Slovana rovnako ako Filip Balaj zo Zlatých Moraviec a Poliak Dawid Kurminowski zo Žiliny sú hneď za ním so 14 gólmi.