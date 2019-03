Trnavčania si môžu nechať otestovať vodu zo studní, vodári budú skúmať len niekoľko ukazovateľov

TRNAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Trnavská vodárenská spoločnosť ponúka pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych studní. Vo vlastnom skúšobnom laboratóriu urobí v piatok 22. marca z prinesených vzoriek od obyvateľov skúšku v ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť.

Výsledky zverejnia na webovej stránke

Vodárom treba vzorky priniesť v tento deň od 7:00 do 12:00 do laboratória Trnavskej vodárenskej spoločnosti na Bratislavskej ceste v Piešťanoch, alebo od 7:00 do 10:00 na pracovisko spoločnosti na Ulici Fraňa Kráľa v Trnave.

Voda má byť v čistej sklenenej nádobe 0,2 až 0,5 litra, naplnenej až po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, o studni a telefónnym kontaktom. Odber je potrebné vykonať v deň doručenia na rozbor.

Vodári však upozorňujú, že vyšetrenie vody na dusičnany je len čiastkový ukazovateľ a nepostačuje na vyhodnotenie toho, či je voda pitná. Výsledky skúšok budú pod číslami konkrétnych vzoriek zverejnené na webovej stránke vodárenskej spoločnosti.

Podobnú službu ponúka o deň skôr, vo štvrtok 21. marca, aj regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, vzorky je potrebné priniesť do laboratória na Halenárskej 23 v Trnave. Hygienici tu budú zároveň poskytovať poradenstvo z oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Oslava vody

Svetový deň vody býva každoročne 22. marca oslavou tejto tekutiny. Cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je slogan Nenechať nikoho bokom alebo Brať na každého ohľad.

Trnavská vodárenská spoločnosť je dominantným dodávateľom pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec. Jej akcionármi sú mestá a obce regiónu, najväčším je mesto Trnava, ktoré vlastní takmer 30 percent akcií.