Futbalisti Trnavy si v Európskej konferenčnej lige vybojovali postup, penaltový rozstrel proti Rumunom mali natrénovaný (video)

Vyzeralo to na nepriazeň osudu – neuznaný gól, červená karta pre Jakuba Griča i vylúčenie jedného z členov realizačného tímu.

Futbalisti Spartaka Trnava však všetko prekonali a napokon v odvetnom zápase 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 na trávniku rumunského Sepsi OSK po dráme v jedenástkovom rozstrele prenikli do ďalšej fázy novovzniknutej súťaže.

Mali viac šancí

„Andeli“ boli v odvete do prestávky lepším tímom, no zásah Bamideleho Yusufa z 8. min neplatil a domáci v 35. min otvorili skóre zásluhou Boubacara Fofanu. Spartak sa však nevzdal a po zmene strán v 67. min vyrovnal na 1:1, keď sa presadil striedajúci Kelvin Boateng.

Keďže úvodný duel v Trnave sa skončil bezgólovou remízou, na rad prišlo predĺženie. Ani v ňom sa však nerozhodlo. Kouč Trnavčanov Michal Gašparík priznal, že zámerom hostí bolo vstúpiť do stretnutia aktívne a skórovať.

„Prvý polčas to bolo aj vidieť. Boli sme lepším tímom na ihrisku. Mali sme viac šancí… Škoda, že sme potom inkasovali z ojedinelého útoku,“ poznamenal podľa klubového webu 39-ročný kormidelník.

Absentoval stopér Niňaj

V Spartaku tušil, že by zápas mohol dospieť až do jedenástkovej lotérie, preto penalty trénovali deň pred odvetným duelom. Gašparík priznal, že pred rozstrelom si hostia verili. „Máme výborného brankára, ktorý to vie chytať. Všetkých hráčov, ktorých sme chceli poslať na penalty, sme mali na konci na ihrisku,“ podotkol.

Hosťom napokon stačilo premeniť úvodné štyri pokusy, v drese domácich sa pomýlili Holanďan Anass Achahbar v druhej a Slovinec Rajko Rep na začiatku piatej série. „Pred rozstrelom som sa radšej nechal vystriedať, lebo nemám na to pekné spomienky. Naši exekútori to však krásne ukladali a brankár zasa vychytal,“ skonštatoval kapitán Spartaka Martin Mikovič.

V drese Sepsi OSK, podobne ako pred týždňom v Trnave, absentoval slovenský stopér Branislav Niňaj. V tíme z mesta Sfantu Gheorghe už nepôsobia útočník Pavol Šafranko a stredopoliar Peter Gál-Andrezly, ktorí mužstvu v minulej sezóne pomohli k prieniku do pohárovej Európy. Prvý menovaný nedávno prestúpil do juhoafrického Mamelodi Sundowns a druhý sa dohodol na spolupráci s AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Žilinčania spečatili postup

Vo štvrtok boli v akcii aj ďalší dvaja slovenskí zástupcovia. V 3. kvalifikačnom kole EKL budú Trnavčanom robiť spoločnosť iba Žilinčania. Tí si v domácej odvete s cyperským Apollonom Limassol nenechali ujsť náskok 3:1 a po remíze 2:2 spečatili postup ďalej.

Naopak, so súťažou sa rozlúčil FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý po prehre v Belehrade (0:1) nestačil na Partizan ani doma (0:2). Trnava sa v 3. kvalifikačnom kole stretne s izraelským Maccabi Tel Aviv, Žilina bude čeliť kazašskému Tobolu Kostanaj.